Cayeron delincuentes que estarían detrás del secuestro y hurto a familia en la vía Chipaque

Las víctimas reconocieron a los tres ciudadanos como responsables del delito. Foto: Policía de Bogotá

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Los momentos de zozobra y miedo que vivió una familia en la vía Chipaque (Cundinamarca) terminaron con la captura de tres sujetos, quienes fueron identificados por las víctimas como los presuntos responsables del robo, extorsión y secuestro express.

El hecho se registró en las últimas horas, mientras la familia regresaba de viaje. Según las autoridades, el vehículo sufrió una falla en un neumático, lo que obligó al conductor a estacionar a un lado de la vía para realizar el cambio de llanta. Lo que no sabían era que todo había sido causado. Tres hombres aparecieron a bordo de motocicletas y los retuvieron por varias horas.

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Bajo amenazas con armas, golpearon a la familia y los obligaron a entregar dinero, tarjetas bancarias, celulares y demás pertenencias de valor. Por si no fuera poco, utilizaron los teléfonos para comunicarse con conocidos de las víctimas y extorsionarlos. Las víctimas fueron finalmente liberadas en el sector de El Boquerón, Usme.

Así se logró la captura

Tras abandonar a la familia en la localidad de Usme, los asaltantes huyeron a bordo de la camioneta y dos motocicletas. Sin embargo, la denuncia permitió a las autoridades desplegar sus unidades para iniciar una persecución.

Fue así como en los sectores de Los Soches y El Boquerón, los uniformados identificaron el vehículo hurtado y a dos hombres que se movilizaban en motos de manera sospechosa.

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Las víctimas lograron su plena identificación y los delincuentes quedaron bajo disposición de la Fiscalía y serán judicializados por los delitos de secuestro y hurto.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 11 de julio, se han registrado 1.482 hurtos a automotores en la ciudad, una reducción del 14 % respecto a las denuncias del mismo periodo del año pasado.

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