Cayeron en Puente Aranda: dos hombres fueron capturados transportando material de guerra

Los detenidos tenían armas, munición y material exclusivo de las fuerzas armadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Mientras realizaban los acostumbrados operativos de rutina en el terreno en las últimas horas, uniformados adscritos a la estación de Puente Aranda notaron la presencia de un vehículo sospechoso que les llamó rápidamente la atención.

Los hechos ocurrieron justo en un parqueadero del barrio Ejidos. Este vehículo, además de realizar maniobras sospechosas, intentó evadir la presencia policial, lo que activó de inmediato los protocolos de revisión.

Al percatarse de esa situación, los policías detuvieron el automotor y realizaron el registro correspondiente y encontró material de guerra y elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre ellos: dos pistolas, ocho portafusiles, uniformes del Ejército, un radio de comunicación, un silenciador, 195 cápsulas eléctricas para explosivo, munición más otros accesorios tácticos

Al solicitar documentos o acreditaciones para portar o transportar este material, los dos ocupantes aseguraron no contar con ninguno.

Capturados por tráfico de armas

Frente a las evidencias, ambos sujetos fueron capturados por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos. La camioneta fue inmovilizada y todo el material quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar en la investigación.

Alerta por tráfico de armas

Este operativo se da en medio de un panorama cada vez más complejo en Bogotá. Un informe reciente presentado en el Concejo Distrital denuncia fallas graves en el control del tráfico de armas, así como deficiencias en videovigilancia y aumento de la extorsión en varias localidades, incluidas Kennedy, Ciudad Bolívar y Puente Aranda.

Según ese balance, la ciudad enfrenta:

Ingresos irregulares de armamento a través de redes criminales.

Puntos ciegos en el sistema de cámaras de seguridad.

Incremento en la extorsión a comerciantes y transportadores.

Dinámicas criminales que usan vehículos particulares y parqueaderos como fachada para mover material ilegal.

La incautación realizada por los policías de Puente Aranda se convierte en un golpe clave para frenar estas redes, que han venido sofisticando sus formas de movilizar armas y explosivos dentro de la capital.

