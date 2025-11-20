Levantaron el bloqueo en La Calera: acuerdo aplaza los avalúos catastrales hasta 2027

Protestas en La Calera este 19 de noviembre. Foto: Archivo Particular

La Calera vivió una de las jornadas de mayor tensión del año, tras los bloqueos de hace unos meses por las afectaciones en la Perimetral de Oriente. Tras 17 horas de bloqueo continuo en la vía principal del municipio, la comunidad decidió levantar la protesta en la madrugada de este jueves, luego de alcanzar un acuerdo clave con las autoridades locales sobre el proceso de actualización catastral.

¿Qué acordaron?

El punto central del acuerdo es que el avalúo catastral urbano será aplazado hasta 2027, sincronizándose con el del suelo rural. La propuesta fue presentada por la Veeduría del municipio y aceptada por la administración como salida inmediata a la crisis social generada por el catastro.

¿Por qué protestaban?

Los manifestantes reclamaban falta de garantías en la actualización catastral, señalando problemas de información y riesgo de incrementos desproporcionados en el impuesto predial. Lideres que hablaron con El Espectador denunciaron inconsistencias en el proceso, visitas incompletas a los predios y falta de socialización.

La molestia detonó un bloqueo total que paralizó el ingreso y salida del municipio desde las primeras del miércoles 19 de noviembre, y el cual se prolongó por casi 17 horas.

Se levantó el paro, pero no la alerta

Aunque la comunidad decidió liberar la vía, anunciaron que estarán en “alerta permanente” y que volverán a movilizarse si no reciben una respuesta formal antes del 8 de diciembre, fecha que consideran límite para garantizar la transparencia del catastro.

Aseguran que el objetivo es evitar que La Calera enfrente aumentos de avalúos como los registrados en otros municipios del país.

¿Qué viene ahora?

El proceso queda en manos del municipio, el IGAC y la veeduría, que deberán revisar caso por caso la información catastral. La comunidad espera que en el próximo año se establezcan los mecanismos de garantías y socialización que no se habían dado hasta ahora.

Por ahora, la movilidad volvió a la normalidad y las actividades en La Calera se reanudaron, mientras el debate por el catastro sigue abierto.

