Apareció mujer que agredió a otra en el Festival Cordillera: “me arrepiento”

Lo que pretendía ser una noche de música en compañía de amigos durante el cierre del segundo día del Festival Cordillera, terminó para una joven, identificada como Tania Cortés, en insultos xenófobos y clasistas en su contra.

El video, grabado por ella misma y conocido ampliamente en redes sociales, ocurrió el domingo 14 de septiembre a la salida del Festival. Allí se ve a otra mujer y su pareja, intimidar a Córtes. “Eso pasa por mezclarnos; devuélvanse a su país; invaden nuestro país, venezolanos(...) Venezolana, venecos, que vienen a nuestro país a invadir. No te tengo que tocar, que tengas piojos es otra cosa”, son algunos de los insultos discriminatorios.

El video ocasionó que la víctima explicará a través de sus redes sociales qué ocurrió antes, detallando que mientras iban en la fila de salida, ella y sus amigos empezaron a quejarse de la organización del festival, a lo que Daza arrancó a hostigarlos y a tratarlos mal.

La señalada agresora denunció amenazas

Por su parte, la señalada agresora, Diana Daza, emitió reciente un comunicado donde expresó una disculpa pública a Tania Cortés, "por mi comportamiento reprochable, mis gestos y palabras contra ella que fueron totalmente inapropiados y desmedidos. Así mismo, quisiera disculparme por los comentarios, toda vez ofensivos, haciendo mención a extranjeros residentes en nuestro país, que se escucharon en la grabación”.

Si bien, agregó que el video no deja ver todo el contexto, dijo que no era justificación para sus actos. Sin embargo, denunció que actualmente, están siendo víctima de constantes amenazas, a tal punto de escalándose una ola de odio a su familia. De la mano, indicó que por sus actos fue despedida de su trabajo.

“Lo que inició como un señalamiento hacia un error personal, injustificable por menos, generó una fuerte sanción social que terminó escalando en una ola de odio y presión social que incluso llevó a que la compañía para la cual trabajaba durante los últimos 4 años, donde tuve un excelente desempeño y un ascenso profesional acorde a mi esfuerzo y dedicación, decidiera finalizar mi contrato laboral”, indicó.

Finalmente, Daza sentenció que si bien esos actos no definen su persona, espera que la situación traiga consigo aprendizajes tanto para ella como para otros ciudadanos.

