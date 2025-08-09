Cayó banda delincuencial que aprovechaba el tumulto para robar en Transmilenio

Escucha este artículo
La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, logró la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de participar en hurtos dentro del sistema.
El procedimiento se inició tras una alerta emitida por el centro de monitoreo, donde se observó a varias personas despojando de sus pertenencias a usuarios mediante la modalidad de ‘cosquilleo’. Al notar la presencia policial, abordaron un articulado en un intento por evadir el control, pero fueron interceptadas por los uniformados.
Tras un registro, a una de ellos le fueron encontrados cuatro teléfonos móviles de distintas marcas, presuntamente sustraídos momentos antes.
En @TransMilenio la seguridad viaja con nosotros, capturadas 5 personas que intentaron huir tras hurtar a usuarios.— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 9, 2025
✅ 1.386 capturas este año
✅ 40 bandas desarticuladas
✅ 1.112 celulares recuperados
Y con su denuncia seguiremos llevando a los delincuentes ante la justicia. pic.twitter.com/NDDGHkTQ8A
Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto.
Este año en Transmilenio, la Policía ha realizado 1386 capturas, 40 bandas dedicadas al hurto desarticuladas y 1112 celulares recuperados.
