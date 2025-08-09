Cayó banda delincuencial que aprovechaba el tumulto para robar en Transmilenio

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Foto: MEBOG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, logró la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de participar en hurtos dentro del sistema.

Lea más: Estación de Transmilenio estuvo cerrada por varias horas ante fuerte olor

El procedimiento se inició tras una alerta emitida por el centro de monitoreo, donde se observó a varias personas despojando de sus pertenencias a usuarios mediante la modalidad de ‘cosquilleo’. Al notar la presencia policial, abordaron un articulado en un intento por evadir el control, pero fueron interceptadas por los uniformados.

Tras un registro, a una de ellos le fueron encontrados cuatro teléfonos móviles de distintas marcas, presuntamente sustraídos momentos antes.

En @TransMilenio la seguridad viaja con nosotros, capturadas 5 personas que intentaron huir tras hurtar a usuarios.



✅ 1.386 capturas este año

✅ 40 bandas desarticuladas

✅ 1.112 celulares recuperados



Y con su denuncia seguiremos llevando a los delincuentes ante la justicia. pic.twitter.com/NDDGHkTQ8A — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 9, 2025

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto.

Le puede interesar: Disturbios en el Movistar Arena: el cúmulo de omisiones que terminaron en tragedia

Este año en Transmilenio, la Policía ha realizado 1386 capturas, 40 bandas dedicadas al hurto desarticuladas y 1112 celulares recuperados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.