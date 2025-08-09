No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Cayó banda delincuencial que aprovechaba el tumulto para robar en Transmilenio

Los asaltantes fueron capturados en la estación Avenida El Dorado.

Redacción Bogotá
09 de agosto de 2025 - 06:53 p. m.
Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación
Foto: MEBOG
La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, logró la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de participar en hurtos dentro del sistema.

El procedimiento se inició tras una alerta emitida por el centro de monitoreo, donde se observó a varias personas despojando de sus pertenencias a usuarios mediante la modalidad de ‘cosquilleo’. Al notar la presencia policial, abordaron un articulado en un intento por evadir el control, pero fueron interceptadas por los uniformados.

Tras un registro, a una de ellos le fueron encontrados cuatro teléfonos móviles de distintas marcas, presuntamente sustraídos momentos antes.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto.

Este año en Transmilenio, la Policía ha realizado 1386 capturas, 40 bandas dedicadas al hurto desarticuladas y 1112 celulares recuperados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Transmilenio

Movilidad en Bogotá

Movilidad

 

