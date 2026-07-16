Cayó banda que comercializaba drogas en el Siete de Agosto: madre e hijo eran los cabecillas

‘Los Seguros’ habrían ejercido actos de violencia y tortura contra personas que intentaban abandonar el grupo. Foto: Policía de Bogotá

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Un año de investigación, la labor de un agente encubierto, vigilancias e interceptaciones de comunicaciones lograron la desarticulación de la banda delincuencial ‘Los Seguros’, dedicada al tráfico de estupefacientes y hechos violentos en el sector de Siete de Agosto (Barrios Unidos).

La Policía Nacional, a través de la Sección de Inteligencia Policial (SIPOL), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de los 12 integrantes de esta banda en las ciudades de Bogotá, Cúcuta y el departamento de Guainía.

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De acuerdo con las autoridades, la organización obtenía una renta criminal aproximada de COP 2.5 millones diarios mediante la comercialización de sustancias estupefacientes, entre ellas cigarrillos de marihuana, bazuco y cocaína, que eran vendidos a transeúntes y huéspedes de hoteles ubicados en el sector.

“Una vez más queda demostrado cómo la droga es una de las amenazas más grandes de la ciudad. Golpear la droga es desinflar la extorsión, el homicido, el hurto, la trata de personas. Es desinflar la instrumentalización de la economía ilícita”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Como resultado de los procedimientos, fueron incautados ocho teléfonos celulares, un DVR, una gramera, libros de contabilidad y registros de la actividad criminal, además de importantes cantidades de sustancias estupefacientes como más de 22.000 cápsulas de bazuco, 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de clorhidrato de cocaína y tusibi, seis panelas de bazuco, bolsas con marihuana, dos revólveres calibre 38 y doce cartuchos para esta misma arma.

Madre e hijo eran los cabecillas

A partir de la investigación, Policía y Fiscalía lograron identificar como cabecilla de la organización a alias Marcela, conocida también como ‘La Madre’, quien registra antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Como segundo al mando fue capturado su hijo, alias Millos, señalado de coordinar las actividades ilícitas de la estructura junto con ‘Pancho’ y ‘Alejandro’.

También fueron capturados alias “Pancho”, “La Peliroja”, “Alejandro” y “Rubén”, señalados de ser los coordinadores y alias “La Peliroja” la encargada de administrar el dinero producto de la actividad criminal. Entre los presuntos expendedores fueron capturados alias “Julieth”, “Jhonatan”, “La Crespa”, “Karen”, “El Veneco” y “Nariz”.

Dentro de sus lugares de acopio estaba el hotel “La Rosa Dorada”, un inmueble en estado de abandono y que presuntamente también habría sido usado para torturar a personas que estaban o intentaban salirse de la organización.

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Allí, según las autoridades, ejercían violencia utilizando elementos como ácido, machetes y mangueras para intimidarlas y mantener el control interno de la estructura criminal.

Fueron judicializados

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es importante resaltar que todos registran antecedentes por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, homicidio y receptación, entre otros.

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A todos los capturados, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario de manera preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

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