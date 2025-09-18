Cayó explotador sexual de menores que había secuestrado a tres niñas

De acuerdo con las investigaciones, el capturado había contactado a una de las niñas a través de una red social. Foto: Policía de Bogotá

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Engativá, rescató a tres niñas de 10 y 11 años, quienes desaparecieron en el sector de Villa Amalia, localidad de Engativá.

La alerta de familiares y vecinos, permitieron que las autoridades desplegaran un plan de búsqueda que permitió su ubicación en inmediaciones del portal de Transmilenio El Dorado.

En medio del rescate, un hombre de 19 años, de nacionalidad extranjera, fue capturado. De acuerdo con las investigaciones, este delincuente había contactado a una de las niñas a través de una red social, donde fingió ser un adolescente de 15 años para ganarse su confianza. Posteriormente, la citó a la salida del colegio y la menor acudió en compañía de dos amigas. Allí, mediante engaños y amenazas, logró retenerlas y trasladarlas a una vivienda, de la cual lograron escapar. De acuerdo con la investigación, el capturado pretendía entregarlas a traficantes en México.

El capturado, quien registra antecedentes por trata de personas en el exterior, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y sería imputado por los delitos de secuestro y trata de personas.

Las víctimas, tras ser valoradas en el hospital de Engativá, se descartó que hubieran sufrido agresiones físicas o sexuales. Dentro de la ruta de protección, las menores están recibiendo atención médica y psicológica.

