Bogotá

Pillan a sujetos botando escombros en zona rural de Bogotá y se ganaron su sanción

El caso fue en Usme y lo dio a conocer el director de la CAR, quien recordó que la zona rural no es botadero de escombros. Los responsables enfrentarán cargos ambientales.

Redacción Bogotá
17 de septiembre de 2025 - 07:30 p. m.
En el momento, siete personas fueron capturadas.
Foto: Cortesía
Persiste la crisis de las basuras que afecta a Bogotá, por la mala disposición de residuos. Esta vez, la afectación se evidenció en la vereda El Uval, zona rural de la localidad de Usme, donde descubrieron a siete personas cuando botaban escombros de construcción en una zona no autorizada.

Por fortuna, las autoridades intervinieron y les impuso una sanción. Así lo dio a conocer Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien a través de sus redes sociales les recordó a todos los ciudadanos, de paso, “que la zona rural de Bogotá no es un botadero de escombros”

Producto de la operación, las autoridades inmovilizaron la volqueta en la que iban los responsables de la falta ambiental y los responsables quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¿Cómo fue?

Como indicaron, en el operativo hicieron parte las autoridades y distintas entidades del Distrito, en la que encontraron en flagrancia una volqueta que, al parecer, realizaba estas actividades de disposición de residuos sin ningún tipo de licencia. Además, la policía condujo a siete personas, que iban en el vehículo y a cinco por realizar obras de construcción sin permiso urbanístico.

“Pudimos evidenciar construcciones sin permiso urbanístico que causan daño directo al suelo. Por lo tanto, al encontrar la disposición de RCD, impusimos una medida preventiva para la suspensión de actividades. También logramos encontrar en flagrancia una volqueta que fue decomisada por la Policía Nacional”, señaló Sandra Milena Santafé Patiño, directora regional Bogotá – La Calera.

Toda obra de construcción, en Bogotá, debe:

  • Inscribirse y obtener tu respectivo PIN-GEN, en cumplimiento del Decreto 507 de 2023 y reportar el manejo dado a los RCD generados.
  • Durante la ejecución la obra, se deben cumplir los lineamientos de la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción

