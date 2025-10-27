La mayoría de los vendedores informales de la Séptima superan los 50 años

Distrito censó a 1.142 personas. Foto: Cortesía

En el corredor de la carrera Séptima, uno de los corredores más importantes de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE) realizó un diagnóstico económico y social. En este análisis, identificaron 1.142 personas que desarrollan actividades económicas en 33 manzanas del sector.

¿Cómo fue y qué encontraron?

Según indicó el Distrito, este censo lo realizaron el 26 de agosto y el 7 de septiembre. Además, recorrieron 15 tramos de la Séptima, entre la calle 26 y la Plaza de Bolívar. En este proceso, encontraron 866 vendedores en espacio público, 131 artistas y 145 artesanos.

En esta oportunidad, uno de los primeros hallazgos fue el envejecimiento de la población, ya que el 50% de las personas registradas superan los 50 años y el 30% supera los 60 años. Cabe añadir que estos procesos los realizan para diseñar rutas de atención para esta población.

¿Cómo es su situación económica?

De igual manera, identificaron que menos de la mitad se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad:

49% entre vendedores.

34% en artistas.

33% en artesanos.

Por otro lado, el 11% posee alguna propiedad de finca raíz y el 35% recibe apoyo de programas sociales del Distrito.

“Este diagnóstico nos permite entender con mayor precisión la composición económica y social del corredor, y avanzar en estrategias que fortalezcan las unidades productivas, mejoren los ingresos y contribuyan a una ocupación más organizada y sostenible del espacio público, en beneficio de los comerciantes y de la ciudad”, sentenció María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico.

De igual manera, en materia de convivencia, registraron que una de cada tres personas tiene comparendos activos desde 2021 y el 15% ha tenido comparendos relacionados con porte de armas o sustancias.

