Protocolo de pólvora en Bogotá: todo lo que debe saber en esta temporada decembrina

Cada diciembre, mientras la ciudad se llena de luces y celebraciones, detrás de escena opera un protocolo estricto para evitar tragedias con pólvora. El Cuerpo Oficial de Bomberos y el Distrito activaron un sistema de seguimiento, incautación y destrucción que funciona durante toda la temporada decembrina para prevenir que el material pirotécnico llegue a manos equivocadas.

Recientemente, en el marco de una masterclass del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Secretaría de Salud, se dieron a conocer los principales protocolos a tener en cuenta durante esta temporada.

Así funciona el control e incautación

De acuerdo con Carlos Zapata, subdirector de la gestión de riesgo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el proceso involucra registro, vigilancia, incautación y destrucción de material pirotécnico, regulado por el Decreto Nacional 4481 y por el Decreto Distrital 360 de 2018.

Y es que durante la temporada del 2025 se incautaron 2.300 kg de pólvora en la ciudad, y solo entre el 15 de noviembre y comienzos de diciembre de este año las autoridades ya han retirado otros 40 kg en distintos operativos de control.

Cabe recordar que el protocolo establece que la pólvora puede ser incautada por:

Una denuncia ciudadana.

Operativos policiales.

Procedimientos rutinarios de vigilancia.

Todo hallazgo debe reportarse al NUSE (Número Único de Seguridad y Emergencias) que es la central encargada de activar la línea 123 y coordinar la atención con las entidades competentes. A partir de esa activación, Bomberos, a través de su operador certificado, se encarga de:

Recoger el material.

Transportarlo bajo condiciones seguras.

Llevarlo a la bodega distrital autorizada.

Mantenerlo en cadena de custodia.

Esperar la orden de devolución o destrucción por parte de la autoridad competente.

Cuando la incautación supera los 100 kg, la Policía acompaña el traslado para garantizar la seguridad.

Registro obligatorio para fabricantes y comercializadores

Toda persona o empresa que fabrique, manipule o comercialice artículos pirotécnicos debe registrarse en un portal distrital. Este registro permite a las autoridades llevar un control de distribuidores y vendedores.

En Bogotá no existen fábricas dentro del perímetro urbano: la pólvora ingresa desde municipios cercanos bajo normas de transporte para materiales peligrosos.

Una vez almacenado, el material permanece en bodegas especiales hasta que el proceso judicial determine si debe devolverse al propietario o destruirse.

Esta destrucción se realiza en presencia de Bomberos, la Personería, la Policía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ambiente y demás entidades integrantes de la Comisión Distrital para el Uso y Manejo de Pólvora. “Todo el material tiene un destino: o se devuelve o se destruye”, explicó Zapata.

¿Quiénes resultan lesionados en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en la temporada 2024–2025 se registraron casos en Engativá y Rafael Uribe Uribe (un caso en cada una), mientras que para la temporada actual todas las localidades aparecen, hasta ahora, con 0 casos.

Sin embargo, pese a las cifras, para el concejal, Jesús David Araque, las localidades de Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar siguen siendo históricamente las que más reportan lesionados por pólvora, por lo que pidió se mantenga un refuerzo especial en prevención y control.

Es de recordar que las quemaduras por pólvora provocan amputaciones, daño ocular irreversible, afectaciones auditivas y traumas emocionales. Aunque son 100 % prevenibles, Bogotá registra lesionados año tras año.

Según el Observatorio SaluData, compilado por la Secretaría de Salud, en la temporada anterior los casos se concentraron principalmente en población joven. En juventud se reportaron 47 hombres y 10 mujeres lesionados; en adultez, 24 hombres y 21 mujeres; y en adolescencia, 12 hombres y 3 mujeres.

También se registraron casos en primera infancia (9 niños y 4 niñas), en infancia (7 niños y 1 niña) y en vejez (1 mujer). La tendencia confirma que la mayoría de personas afectadas por pólvora son hombres jóvenes.

Primeros auxilios ante quemaduras por pólvora

Ante una lesión ocasionada por pólvora, los especialistas recomiendan actuar de inmediato. Lo primero es alejar a la persona del foco de calor y retirar con cuidado la ropa, sin desprender las prendas que estén adheridas a la piel.

La zona afectada debe enfriarse con agua fría o tibia, evitando aplicar aceites, cremas o remedios caseros. Después, es fundamental buscar atención inmediata en un servicio de urgencias, incluso si la quemadura parece superficial.

El llamado del Distrito: cero pólvora

“El uso de pólvora pone en riesgo al que la manipula y a quienes están alrededor. Las quemaduras y amputaciones pueden cambiar la vida de una persona en segundos. Insistimos en que la pólvora debe ser manejada exclusivamente por profesionales certificados”, señalaron las autoridades.

El mensaje para la temporada es contundente: no compre pólvora, no la use y no permita que otros la manipulen. Disfrutar diciembre también es evitar tragedias.

