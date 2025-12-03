Oculto en una bolsa negra, sorprenden a sujeto con más de 10 mil unidades de pólvora

Incautaron cerca de 35 kilos de pólvora. Foto: Policía de Bogotá

Como parte de los operativos que realiza la Policía Metropolitana de Bogotá en esta época decembrina, en el barrio Altamar, localidad de Kennedy, un hombre fue descubierto transportando en una bolsa negra cerca de 35 kilos de pólvora.

Su actitud sospechosa llevó a unos patrulleros a requerirlo y encontrar que efectivamente tenía más de 10.000 unidades de pólvora entre volcanes, martillos, voladores, mariposas, culebras, chispitas, entre otros, con un valor aproximado de 5 millones de pesos.

De esta manera, las autoridades señalaron que al ciudadano le fue aplicada una medida correctiva por multa general tipo 4 correspondiente a 16 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes en cumplimiento al artículo 30 de la Ley 1801 de 2016.

Asimismo, la mercancía incautada fue dejada a disposición de la autoridad competente para su traslado y destrucción.

¿Quiénes resultan lesionados en Bogotá?

Las quemaduras por pólvora provocan amputaciones, daño ocular irreversible, afectaciones auditivas y traumas emocionales. Aunque son 100 % prevenibles, Bogotá registra lesionados año tras año.

Según el Observatorio SaluData, compilado por la Secretaría de Salud, en la temporada más reciente los casos se concentraron principalmente en población joven. En juventud se reportaron 47 hombres y 10 mujeres lesionados; en adultez, 24 hombres y 21 mujeres; y en adolescencia, 12 hombres y 3 mujeres.

También se registraron casos en primera infancia (9 niños y 4 niñas), en infancia (7 niños y 1 niña) y en vejez (1 mujer). La tendencia confirma que la mayoría de personas afectadas por pólvora son hombres jóvenes.

“El uso de pólvora pone en riesgo al que la manipula y a quienes están alrededor. Las quemaduras y amputaciones pueden cambiar la vida de una persona en segundos. Insistimos en que la pólvora debe ser manejada exclusivamente por profesionales certificados”, señalaron las autoridades.

El mensaje para la temporada es contundente: no compre pólvora, no la use y no permita que otros la manipulen. Disfrutar diciembre también es evitar tragedias.

