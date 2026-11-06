Chía ratifica licencia en reserva forestal: qué autoriza en Encenillos de Sindamanoy

La decisión, contenida en la Resolución 7855 del 22 de octubre, mantiene la autorización expedida en julio a favor de Inversiones El Antiguo Darién S.A.S. Sin embargo, precisa que el permiso es para una vivienda…

La discusión por una nueva construcción en los cerros de Chía volvió a quedar del lado de los vecinos. La Secretaría de Planeación del municipio confirmó la licencia para levantar una vivienda en el lote 5.1 de la agrupación Encenillos de Sindamanoy, en la vereda Yerbabuena, aunque ajustó el alcance con el que podrá ejecutarse la obra.

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La decisión, contenida en la Resolución 7855 del 22 de octubre, mantiene la autorización expedida en julio a favor de Inversiones El Antiguo Darién S.A.S. Sin embargo, precisa que el permiso es para una vivienda del propietario, con portería y cuartos técnicos, y no para un nuevo desarrollo residencial múltiple dentro del condominio.

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¿Qué autoriza la licencia en reserva forestal de Chía?

El proyecto contempla una casa de dos niveles, además de una edificación para portería y cuartos técnicos, con un área construida total de 1.432,52 metros cuadrados.

La licencia había sido otorgada el 16 de julio bajo la denominación de “vivienda unifamiliar en condominio”. Tras la apelación de residentes del sector, la Secretaría de Planeación sustituyó esa expresión por “vivienda del propietario – vivienda unifamiliar”.

El cambio no es solo de redacción. La resolución establece que la licencia en reserva forestal de Chía no podrá usarse para desarrollar varias viviendas, subdividir el lote, crear un nuevo régimen de propiedad horizontal ni intervenir bienes comunes o redes privadas por fuera de las autorizaciones que correspondan.

Planeación negó la solicitud de revocar por completo el permiso. Al mismo tiempo, mantuvo las condiciones sobre protección hídrica, conservación de cobertura vegetal, manejo de residuos, compensaciones ambientales y permisos exigibles antes de intervenir el predio. La obra tampoco podrá comenzar hasta que la licencia quede en firme.

El punto más sensible: los corredores ecológicos quedan como recomendación

La decisión también modifica un aspecto que estaba incluido en la Resolución 6388 de septiembre, con la que la Dirección de Urbanismo había respondido el recurso de reposición de los vecinos.

Las recomendaciones de la CAR sobre cerramientos permeables al paso de fauna, cercas vivas en los límites con áreas boscosas y restauración de corredores ecológicos ya no quedan como condicionamientos de la licencia de construcción. La Secretaría las dejó como recomendaciones ambientales dirigidas al titular.

Eso no significa que desaparezcan las obligaciones ambientales ni los actos que pueda exigir la CAR. La resolución aclara que los permisos ambientales aplicables siguen vigentes y que la decisión no habilita obras antes de la firmeza de la licencia.

¿Por qué el proyecto está ligado a una reserva forestal?

Encenillos de Sindamanoy se desarrolló en la vereda Yerbabuena, en el costado oriental de Chía. El proyecto original tiene 286,45 hectáreas y 267,9 de ellas —el 93,5 %— estaban dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, según los documentos ambientales del proceso de sustracción adelantado en 2013.

Ese año, el Ministerio de Ambiente sustrajo definitivamente 71,64 hectáreas de la reserva para continuar el proyecto Encenillos de Sindamanoy. La medida estuvo ligada a compensaciones ambientales y no implicó la eliminación de la reserva sobre la totalidad del predio.

Además de esa figura regional, el sector ha estado atravesado por las categorías municipales de zona de reserva forestal protectora y bosque protector. En estas áreas, la conservación y el establecimiento forestal son el uso principal, mientras que la urbanización aparece entre los usos prohibidos en la regulación analizada por la jurisdicción administrativa.

Un conflicto que viene de las licencias originales

La controversia no empezó con esta vivienda. Encenillos de Sindamanoy fue concebido como un proyecto de 1.054 unidades de vivienda y recibió licencias urbanísticas a comienzos de los años 2000. La construcción avanzó de forma parcial, mientras varias etapas quedaron sin desarrollar.

Los residentes que apelaron la licencia cuestionaron que se habilitara otra construcción en un sector que, a su juicio, conserva restricciones forestales y ambientales. También solicitaron revocar el permiso, practicar nuevas pruebas técnicas e instalar una audiencia de contradicción.

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La Secretaría de Planeación no accedió a esas solicitudes. Consideró suficientes los documentos urbanísticos, ambientales y prediales que hacen parte del expediente, mantuvo la licencia y ordenó que el proceso sea devuelto a Urbanismo una vez la decisión quede ejecutoriada.

Contra la Resolución 7855 no procede otro recurso en sede administrativa. Con la notificación a las partes, los vecinos todavía podrán definir si acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir el acto.

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