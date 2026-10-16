Chicles y colillas en las calles de Bogotá: medidas para promover su disposición adecuada

La acumulación también tiene efectos sobre los animales, que pueden confundir estos residuos con alimento. Por eso, su…

Un chicle pegado en un andén puede parecer un problema menor, pero su retiro suma tareas, en parte evitables, a las ya complejas jornadas de limpieza del espacio público de Bogotá. La goma de mascar convencional contiene una base sintética que no se degrada fácilmente en el ambiente y puede quedar adherida durante largo tiempo a pasos peatonales, bancas, materas y otras superficies. O en las prendas de algún peatón uncauto

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La acumulación también tiene efectos sobre los animales, que pueden confundir estos residuos con alimento. Por eso, su disposición hace parte de las medidas para reducir la suciedad en las calles y evitar que los residuos terminen en lugares inadecuados.

Publicidad

En Bogotá, el Acuerdo Distrital 704 de 2018 establece mecanismos para promover la disposición correcta de chicles y colillas de cigarrillo, además de medidas para proteger el espacio público. La norma contempla acciones pedagógicas, campañas de sensibilización sobre sus efectos ambientales y sanitarios, y mecanismos para aplicar las sanciones correspondientes cuando se incumple el ordenamiento jurídico.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) promueve prácticas para evitar que estos residuos terminen en las calles. Su director, Armando Ojeda, señaló que la disposición incorrecta de desechos, desde un chicle hasta un sofá, afecta el espacio público y aumenta las necesidades de limpieza de la ciudad. Es una tarea de todos.

Le puede interesar

¿Dónde se debe botar un chicle?

La recomendación es envolver el chicle usado en su empaque o en un trozo de papel y depositarlo en una caneca. También puede ir en la bolsa negra, destinada a los residuos no aprovechables. En consecuencia, no debe arrojarse al suelo, al pasto, a las materas ni a los sumideros. Aunque su tamaño sea reducido, dejarlo en esos lugares contribuye a la acumulación de residuos y dificulta el mantenimiento de las superficies. La efectividad de estas medidas depende de que la disposición correcta de los chicles se traduzca en un cambio de hábito. Mientras sigan terminando en andenes, parques y sumideros, la ciudad tendrá que destinar esfuerzos adicionales a retirar residuos que podrían haberse depositado en una caneca desde el primer momento.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.