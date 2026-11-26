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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 26 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Buses de TM sin paso en interconector de la calle 80
Por novedad operativa a la altura del interconector de la Calle 80, Transmilenio informa que se presenta represamiento de flota sentido norte – sur.
Los servicios continúan realizando el giro hacia el sur en la estación Héroes.
Choque con lesionado y fallas en un semáforo: así inicia la mañana vial en Bogotá
La Secretaría de Movilidad reporta a esta hora un siniestro vial que dejó un lesionado en la localidad de Kennedy.
Asimismo, sobre la calle 13 con Avenida 68 se presenta una falla semafórica. Unidades de tránsito ya se encuentran en el punto para agilizar la movilidad.
Pico y placa para hoy
Para este 26 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.