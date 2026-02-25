Choque entre dos buses deja 30 heridos en vía Bogotá–La Vega: esto se sabe

Personal de bomberos en labores de rescate tras el siniestro. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Bogotá–La Vega, cuando dos buses de transporte intermunicipal chocaron y dejaron al menos 30 personas heridas, según reportes de organismos de emergencia.

El siniestro ocurrió en la Autopista Medellín, a la altura del kilómetro 7, uno de los corredores más transitados entre la capital y el noroccidente de Cundinamarca. Equipos de bomberos, ambulancias y personal de rescate atendieron la emergencia en el lugar.

Continúe leyendo: Cámara de Comercio proyecta 590.000 oportunidades de negocio en Bogotá para 2026.

Operativo de rescate

De acuerdo con la información conocida, los lesionados fueron atendidos inicialmente en el sitio y luego trasladados a centros asistenciales cercanos. Las autoridades confirmaron que no se reportan víctimas mortales hasta el momento.

Uno de los momentos más complejos se vivió durante el rescate de pasajeros atrapados dentro de los vehículos, lo que obligó a usar herramientas especializadas para liberarlos.

¿Qué causó el siniestro?

Las primeras versiones apuntan a una posible falla mecánica en uno de los buses, particularmente en el sistema de frenos, como factor que habría desencadenado el choque. Sin embargo, esta hipótesis sigue en verificación por parte de las autoridades de tránsito.

El hecho también generó congestión en la vía, mientras se adelantaban las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Corredor con alta accidentalidad

La vía Bogotá–La Vega ha sido escenario recurrente de siniestros viales, muchos de ellos relacionados con pérdida de control de vehículos, fallas mecánicas o exceso de velocidad. Su alta demanda y condiciones geográficas la convierten en un punto crítico de movilidad regional.

Siniestralidad en Cundinamarca

Este nuevo accidente ocurre en un contexto preocupante. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 646 muertes y 2.741 personas lesionadas en siniestros viales en Cundinamarca. Aunque las muertes bajaron un 2,7 % frente a 2024, los heridos aumentaron cerca de un 13,8 %, lo que evidencia una mayor presión sobre el sistema de salud y la persistencia del riesgo en las vías del departamento.

Le puede interesar: “Paseo millonario” en Bogotá: más casos, más violencia y un delito que mutó a secuestro.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.