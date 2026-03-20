Si va al Estéreo Picnic 2026 en Bogotá, esto debe saber antes de ir

Asistentes a este festival en su Edición número 14 en el Parque Simón Bolívar que tuvo una duración de tres días Foto: El Espectador - José Vargas

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Este fin de semana se realizará la edición número 14 del Festival Estéreo Picnic 2026, evento multitudinario que se realiza anualmente en el Parque Simón Bolívar. Dada su magnitud y artistas invitados, este evento no solo mueve miles de asistentes a nivel local, nacional e internacional, sino que activa un amplio operativo de movilidad, seguridad y logística en Bogotá.

Detrás del evento hay una coordinación entre varias entidades del Distrito, que hacen parte del sistema que regula aglomeraciones públicas y garantiza el orden, la convivencia y la seguridad durante el festival.

Por lo tanto, si usted será uno de los asistentes a este evento, le conviene leer las siguientes recomendaciones para mejorar su experiencia tanto al inicio como al comienzo del festival.

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¿Cómo llegar y salir del festival?

El Distrito recomienda priorizar el transporte público para evitar congestión en el sector. Por lo tanto, habrá rutas especiales de TransMilenio zonal al finalizar el evento.

Estas saldrán desde la zona cercana al parque hacia puntos como Unicentro Septimazo Avenida 1 de Mayo



Además, se habilitarán zonas amarillas para taxis en puntos específicos para organizar la salida de asistentes y reducir el caos vehicular.

Cierres viales y desvíos en la zona

Por el festival, hay restricciones en vías cercanas al Parque Simón Bolívar:

Cierre en la calle 63 entre carreras 68 y 60.

Restricciones en la carrera 60 y calle 53.

Medidas activas desde el 19 hasta el 23 de marzo.

Los desvíos principales se hacen por corredores como:

Avenida 68

Calle 26

Carrera 70

Seguridad y control durante el evento

El festival contará con controles coordinados por el Distrito para garantizar el orden.

Las autoridades insisten en:

Respetar normas de convivencia.

Seguir indicaciones del personal.

Evitar conductas riesgosas.

El objetivo es manejar de forma segura una de las mayores concentraciones de público del año en Bogotá.

Recomendaciones clave si va al festival

Si va al Estéreo Picnic, tenga en cuenta:

Planear el viaje con anticipación.

Usar transporte público o rutas autorizadas.

Ubicar zonas oficiales de ascenso (taxis o apps).

Evitar estacionar en zonas prohibidas.

También se recomienda verificar siempre los datos del vehículo si usa taxi o servicio por aplicación.

Un evento que impacta toda la ciudad

El Estéreo Picnic se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país y moviliza miles de viajes en pocos días.

Por eso, el Distrito insiste en que la clave está en la planeación del viaje y el uso de transporte organizado, para evitar congestión en uno de los sectores más transitados de la ciudad durante el evento.

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