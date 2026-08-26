Ciclovía Nocturna cerrará 13 corredores de Bogotá: conozca las vías afectadas

Las avenidas Boyacá y El Dorado, la carrera Séptima y la calle 116 estarán entre los corredores afectados. Foto: Alcaldía Mayor De Bogotá

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Bogotá habilitará 94,01 kilómetros para la Ciclovía Nocturna de este jueves 27 de agosto. La jornada obligará a cerrar total o parcialmente 13 corredores del norte, centro y sur de la ciudad, entre ellos las avenidas Boyacá y El Dorado, la carrera Séptima y la calle 116.

Las restricciones comenzarán desde las 5:30 p. m., según la Secretaría Distrital de Movilidad, media hora antes de la apertura del recorrido. La actividad deportiva y recreativa se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m.

Conductores y pasajeros del transporte público deberán prever mayores tiempos de viaje, especialmente durante la hora pico de la tarde. La autoridad de tránsito pidió atender las indicaciones del personal desplegado en las vías y consultar las condiciones de movilidad antes de iniciar el recorrido.

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Vías cerradas en el norte de Bogotá

La Ciclovía Nocturna ocupará algunos tramos de siete corredores del norte:

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Carrera 15.

Carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida calle 170.

La Alcaldía no publicó en su comunicado los límites precisos de cada cierre ni un listado de desvíos autorizados. Por esa razón, no debe interpretarse que la totalidad de estas vías permanecerá cerrada. Las restricciones se aplicarán en los tramos que forman parte del recorrido.

Cierres previstos en el centro

Cinco vías principales tendrán afectaciones en el centro y centro-occidente:

Calle 72.

Carrera Séptima.

Avenida calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

La carrera Séptima será además el eje de un recorrido cultural que partirá de la Plaza de Bolívar y llegará hasta la calle 60. Tendrá actividades en el Parque Santander, la plazoleta del Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies.

También habrá estaciones sobre la Séptima con calles 15, 28 y 60. La programación incluye intervenciones artísticas, una estación de serigrafía y experiencias asociadas con los Distritos Creativos de Bogotá.

Estas vías tendrán cierres en el sur

Las restricciones en el sur se concentrarán en cuatro corredores:

Carrera 50.

Carrera Séptima.

Calle 17 Sur.

Avenida Boyacá.

La avenida Boyacá aparece entre las vías afectadas en las tres zonas de la ciudad. Será, por tanto, uno de los corredores con mayor incidencia sobre los desplazamientos vehiculares de la noche.

¿Cómo funcionará la Ciclovía Nocturna?

El recorrido estará abierto gratuitamente para quienes quieran desplazarse en bicicleta o patines, correr o caminar. La edición, denominada “Paseo bajo las Estrellas”, forma parte del Festival de Verano de 2026.

La actividad estaba programada inicialmente para el 13 de agosto y fue trasladada al jueves 27. Además de los 94,01 kilómetros habilitados, contará con estaciones recreativas en varios puntos de la capital.

El Distrito activará desde las 3:30 p. m. un Puesto de Mando Unificado en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo para vigilar la jornada y coordinar la atención de emergencias.

El IDRD recomendó revisar frenos, llantas y demás componentes de las bicicletas antes de salir. También pidió utilizar casco, luces delanteras y traseras, prendas reflectivas y seguir las instrucciones de los Guardianes de la Ciclovía.

La información oficial sobre los corredores afectados puede consultarse en el Portal Bogotá. La programación complementaria incluye los puntos culturales y las recomendaciones de seguridad.

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