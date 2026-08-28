Ciclovía Nocturna superó los dos millones de trayectos: bicicleta dominó la noche

AME2659. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/08/2026.- Personas se movilizan en bicicleta este jueves, durante una jornada de ciclovía nocturna en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La edición 49 de la Ciclovía Nocturna de Bogotá registró 2.009.138 trayectos durante las seis horas de operación del jueves 27 de agosto. Cerca de ocho de cada diez desplazamientos se realizaron en bicicleta, mientras los recorridos a pie ocuparon el segundo lugar.

La cifra entregada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte corresponde a trayectos contabilizados a lo largo del recorrido. Por tanto, no equivale necesariamente a dos millones de personas diferentes, por lo que, un mismo participante, pudo pasar por más de un punto de medición durante la noche.

Le puede interesar: Sandoval, la nueva gerente de Bogotá, y las prioridades por asumir.

La bicicleta concentró el 77 % de los recorridos

La jornada “Paseo bajo las Estrellas” habilitó cerca de 94 kilómetros entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. El trazado conectó corredores del norte, centro y sur de Bogotá.

Los trayectos se distribuyeron de la siguiente manera:

1.550.799 en bicicleta, equivalentes al 77,2 %.

400.945 caminando, correspondientes al 20 %.

52.264 en patines, equivalentes al 2,6 %.

5.130 en otras modalidades, cerca del 0,3 %.

La cifra muestra que la bicicleta mantuvo un amplio predominio dentro de una jornada concebida también para peatones, corredores y patinadores. En promedio, el sistema registró cerca de 335.000 trayectos por cada hora de funcionamiento, aunque la afluencia cambió de acuerdo con el corredor y el momento de la noche.

Los principales tramos se extendieron por las avenidas Boyacá y El Dorado; las carreras Séptima, Novena, 15, 50, 55 y 60; y las calles 17 Sur, 72, 116, 147 y 170.

Mujeres realizaron 717.266 trayectos

El balance del IDRD señala que las mujeres completaron 717.266 trayectos, equivalentes al 35,7 % del total. Los hombres sumaron 1.291.872, correspondientes al 64,3 %.

La diferencia fue de 574.606 recorridos. El informe no desagrega la participación por edades, localidades, corredores o modalidad utilizada, datos que permitirían establecer en qué sectores y actividades resultó mayor la brecha.

La participación femenina acompañó la implementación de “Del Piropo al Acoso”, una estrategia pedagógica adelantada por el IDRD y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

La campaña buscó ayudar a identificar comportamientos de acoso callejero que suelen normalizarse y promover espacios de recreación seguros para niñas, adolescentes y mujeres. El balance institucional informó sobre su aplicación, aunque no precisó cuántas intervenciones se realizaron ni si las autoridades recibieron denuncias durante la jornada.

Así funcionó el dispositivo de seguridad

Un Puesto de Mando Unificado operó desde antes de la apertura del recorrido en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá. Desde allí se coordinó la respuesta de Policía, Movilidad, Salud, organismos de emergencia y entidades distritales.

El operativo dispuso 318 integrantes del programa Ciclovía a lo largo de los 94 kilómetros. Los Guardianes se encargaron de orientar a los participantes, regular cruces, identificar riesgos y activar los protocolos ante emergencias o conflictos.

La Secretaría de Seguridad también desplegó Gestores de Convivencia para facilitar el diálogo y prevenir confrontaciones. Sin embargo, el Distrito no publicó el número de policías, ambulancias, equipos médicos o puntos de atención asignados exclusivamente al evento.

Actividades culturales acompañaron el recorrido

La Ciclovía Nocturna formó parte de la programación final del Festival de Verano. Uno de sus componentes fue el Ciclopaseo Distritos Creativos, que recorrió la carrera Séptima y conectó la actividad física con intervenciones artísticas.

El circuito contó con actividades en el parque Santander, el Bulevar de San Diego y el parque de los Hippies. La programación incluyó presentaciones culturales y una estación de serigrafía.

La edición inicialmente estaba prevista para el 13 de agosto, pero el Distrito decidió aplazarla tras el terremoto ocurrido tres días antes y la emergencia que afectó diferentes departamentos del país.

La edición de 2025 reportó una participación superior

La Ciclovía Nocturna más reciente antes de esta edición se realizó el 11 de diciembre de 2025. El IDRD estimó entonces la participación en más de 2,2 millones de personas durante seis horas de operación y habilitó 95,16 kilómetros de vías.

En términos nominales, el registro actual quedó aproximadamente 191.000 por debajo del balance anterior, una diferencia cercana al 8,7 %. El recorrido también fue 1,15 kilómetros más corto.

Más información sobre Bogotá: Identificaron al ciudadano que murió en el CEFE Chapinero: esta era su trayectoria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.