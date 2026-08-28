Identificaron al ciudadano que murió en el CEFE Chapinero: esta era su trayectoria

CEFE parque vertical Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hombre que murió este jueves 27 de agosto en el Centro Felicidad Chapinero fue identificado como Camilo Isaza Herrera, un abogado bogotano de 48 años que había desarrollado su carrera entre la gestión pública, la defensa jurídica del Estado, la consultoría y el trabajo con comunidades.

El cuerpo fue encontrado en las instalaciones del equipamiento distrital, ubicado en la calle 82 con carrera 11, cerca del centro comercial Andino. Las autoridades investigan las circunstancias de la caída y revisan las cámaras de seguridad y los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar.

Los organismos encargados del caso todavía no han establecido públicamente si se trató de un accidente, una conducta voluntaria o un hecho en el que hubiera intervenido otra persona. El dictamen de Medicina Legal y las evidencias recopiladas serán determinantes para aclarar lo ocurrido.

Más información sobre Bogotá: Las medidas y alianzas con las que Bogotá busca seguir erradicando el acoso sexual.

¿Quién era Camilo Isaza Herrera?

De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, Isaza era abogado egresado de la Universidad de los Andes y tenía estudios especializados en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. Su perfil profesional también registra una maestría en Filosofía y formación en innovación, planificación territorial y acompañamiento organizacional.

Durante más de 22 años trabajó con entidades públicas, empresas, organizaciones internacionales y comunidades. Su experiencia se concentró en la construcción de relaciones entre instituciones y territorios, la prevención de conflictos y el diseño de estrategias para desarrollar proyectos en entornos sociales complejos.

Trabajó en la defensa jurídica del Estado

Isaza también estuvo vinculado durante más de cuatro años con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Allí se desempeñó como experto de la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos.

Desde esa dependencia participó en la elaboración de herramientas y contenidos destinados a fortalecer la capacidad de argumentación de los abogados que representan a entidades públicas. Su nombre aparece en documentos institucionales y materiales pedagógicos relacionados con la defensa de los intereses del Estado.

¿Qué se sabe de su muerte en el CEFE Chapinero?

Los reportes preliminares indican que Isaza habría caído desde uno de los niveles superiores del Centro Felicidad. Después del incidente, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte informó que las autoridades asumieron la investigación y que el Distrito entregaría la información requerida para esclarecer los hechos. También señaló que se brindó acompañamiento a las personas que se encontraban dentro del edificio.

La causa deberá establecerla Medicina Legal

La inspección del cuerpo y la recolección de evidencias quedaron en manos de las autoridades judiciales. El Instituto Nacional de Medicina Legal deberá establecer la causa precisa de la muerte y aportar elementos que permitan determinar la mecánica de la caída.

Hasta que concluya ese procedimiento, ninguna de las hipótesis divulgadas puede considerarse definitiva. En atención al carácter sensible del caso, las autoridades pidieron respetar la intimidad de la familia y evitar la difusión de imágenes del cuerpo o de versiones que no hayan sido verificadas.

Las personas que atraviesen una crisis emocional pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 106 de Bogotá o escribir al WhatsApp 300 754 8933. Ante una emergencia inmediata está disponible la Línea 123.

Le puede interesar: Militarización de Bogotá llegará a debate tras validación de 37.056 firmas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.