Cierran estaciones Puente Aranda y Distrito Grafiti por implosión de puentes

Este domingo 12 de octubre, las estaciones Puente Aranda y Distrito Grafiti del sistema TransMilenio estarán cerradas temporalmente por la implosión de los puentes vehiculares ubicados en la intersección de la avenida de Las Américas con carrera 50, como parte de las obras de renovación de la nueva calle 13.

El cierre se realizará de manera escalonada para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir los trabajos de demolición y limpieza en la zona.

Distrito Grafiti: cerrada de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.

Puente Aranda: cerrada de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Durante ese periodo, los servicios A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5 no realizarán parada en ninguna de las dos estaciones.Las rutas que circulan al oriente retornarán en la estación Carrera 43 – COMAPAN, y las que van al occidente, en Pradera – Plaza Central.

“Esta medida busca proteger la integridad de nuestros usuarios y facilitar el avance de las obras de modernización vial”, informó TransMilenio S.A. en un comunicado.

Desvíos del servicio TransMiZonal

Entre las 11:30 p.m. del sábado 11 de octubre y las 4:30 a.m. del martes 14, varias rutas de TransMiZonal activarán desvíos temporales para evitar el área de intervención.Entre ellas se encuentran las 669, GK505, 91, 99, GA501, 731, 56A, GL519, HA642, GA541, GA516, 111, LK810, GA507, 593, 7, GA532, FA405, 688, KA336, KL304, CF154, KA324, 191, 614, 544A, 787A, C1, 579 y FL422, entre otras.

El equipo de atención en vía de TransMilenio estará disponible para orientar a los pasajeros y ofrecer información sobre rutas alternas.

Recomendaciones para los usuarios

Planifique su viaje con anticipación a través de la TransMiApp o el a través de lao el portal de Transmilenio. Verifique los horarios de cierre y apertura de las estaciones antes de desplazarse. Evite circular por la zona de obras entre las 5:00 a.m. y 2:00 p.m. del domingo. Siga las indicaciones del personal en vía, que informará sobre desvíos y retornos. Use canales oficiales para reportar novedades o recibir actualizaciones sobre el servicio.

