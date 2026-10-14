Cierran la vía Sibaté–Fusagasugá por deslizamiento cerca del peaje San Miguel

Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que obligó a cerrar la vía Sibaté–Fusagasugá, en Cundinamarca. La emergencia ocurrió el martes 13 de octubre, a unos 400 metros del peaje San Miguel, en jurisdicción del municipio de Sibaté. De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el derrumbe no dejó personas lesionadas ni vehículos atrapados. Sin embargo, las autoridades ordenaron el cierre de la carretera mientras se adelantan las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los conductores.

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Los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar las condiciones del terreno, afectado por las precipitaciones de las últimas horas. Por su parte, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca deberá adelantar las labores de remoción del material que cayó sobre la vía, una vez existan condiciones seguras para intervenir la zona.

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Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los organismos de emergencia. Por ahora, no se ha informado una hora estimada para la reapertura del corredor vial.

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