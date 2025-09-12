Cierre en el puente vehicular de la calle 100: conozca el plan de movilidad

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En esta oportunidad, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total del puente vehicular, en sentido Occidente - Oriente, en la Av. Calle 100 con carrera 15. Lo anterior, por actividades de fundición de pilas para el reforzamiento del puente.
Lea más: Conductores anuncian movilización el próximo martes 16 de septiembre en Bogotá
¿Cómo será el plan de movilidad?
Por el cierre, el Distrito autorizó el siguiente plan:
Para los vehículos particulares y transporte público
- Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100, en sentido Occidente - Oriente, continuarán transitando por los carriles existentes sobre la glorieta de la Av. Calle 100 con carrera 15.
Más noticias: Procuraduría indagará a Julián Triana y más funcionarios por polémica rumba
Tránsito peatonal y de ciclistas
- Las autoridades indicaron que los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación.
#BienvenidoMetroABogotá | Cada desvío es temporal, pero el futuro que construimos en Bogotá será para siempre.¡#AquíSíPasa! pic.twitter.com/GOQrf5pLsR— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 11, 2025
Algunas recomendaciones:
- Recomiendan a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
- Los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.
Le puede interesar: Secuestro: delito que azota de nuevo a Colombia
Estas actividades, según el cronograma, las realizarán desde hoy, 12 de septiembre, hasta las 5:00 a.m. del 15 de septiembre, con horario de cierre las 24 horas del día.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.