Bogotá

Cierre en el puente vehicular de la calle 100: conozca el plan de movilidad

Las actividades durarán hasta el lunes, 15 de septiembre, con horario de cierre las 24 horas.

Redacción Bogotá
12 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
El cierre se está levando a cabo las 24 horas del día, por lo cual el transito vehicular de la zona se ha visto afectado.
Foto: Sainc Ingenieros Constructores S.A
En esta oportunidad, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total del puente vehicular, en sentido Occidente - Oriente, en la Av. Calle 100 con carrera 15. Lo anterior, por actividades de fundición de pilas para el reforzamiento del puente.

¿Cómo será el plan de movilidad?

Por el cierre, el Distrito autorizó el siguiente plan:

Para los vehículos particulares y transporte público

  • Los usuarios que transitan por la Av. Calle 100, en sentido Occidente - Oriente, continuarán transitando por los carriles existentes sobre la glorieta de la Av. Calle 100 con carrera 15.

Tránsito peatonal y de ciclistas

  • Las autoridades indicaron que los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación.

Algunas recomendaciones:

  • Recomiendan a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
  • Los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
  • Los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.

Estas actividades, según el cronograma, las realizarán desde hoy, 12 de septiembre, hasta las 5:00 a.m. del 15 de septiembre, con horario de cierre las 24 horas del día.

