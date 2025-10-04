Distrito abre diálogo con conductores tras protestas y reclamos, ¿A qué llegaron?

Paro de Motociclistas por sus Derechos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

En Bogotá, este jueves 25 de septiembre, el Distrito y los representantes de los gremios de conductores realizaron una mesa de trabajo para atender las inconformidades del sector de transporte. En el encuentro participaron el concejal Julián Forero, el personero de Bogotá y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

La reunión se llevó a cabo tras la movilización de conductores ocurrida el martes 16 de septiembre, en la que los participantes exigieron atención a sus reclamos.

“Esa marcha se pudo haber evitado. Los conductores enviaron una carta al alcalde solicitando una reunión para exponerle directamente sus problemáticas y necesidades, pero lamentablemente no fueron escuchados”, señaló el concejal Forero.

Principales inconformidades del gremio

Durante el encuentro, los conductores expusieron los temas que más los preocupan:

Falta de espacios de participación en decisiones de movilidad y transporte.

Presuntos abusos de autoridad por parte de los agentes de tránsito.

Falta de imparcialidad en los procesos contravencionales.

Irregularidades en el manejo de grúas y patios.

Ausencia de garantías para el estacionamiento seguro de vehículos.

Uso de cámaras de fotomultas que, según el gremio, no contribuyen a salvar vidas.

Sobrecostos en la señalización vial.

Mal estado de la malla vial, especialmente en los barrios.

Peticiones concretas de los conductores

Los líderes del gremio también plantearon una serie de solicitudes puntuales al Distrito:

Creación de un espacio oficial de participación mediante el acto administrativo previsto en el artículo 239 del Plan Distrital de Desarrollo.

Control al cumplimiento de protocolos por parte de los agentes de tránsito, con investigaciones y sanciones en caso de abusos.

Imparcialidad y justicia en los procesos contravencionales, con garantías procesales y asistencia obligatoria de las autoridades a las audiencias.

Vigilancia y control a grúas y patios , con seguimiento al contrato vigente y protocolos claros para los operarios.

Zonas seguras de estacionamiento , con vigilancia y pólizas que cubran daños o hurtos.

Evaluación de las cámaras de fotomultas, mediante estudios de siniestralidad para retirar las que no contribuyan a reducir accidentes.

Al cierre del encuentro, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se comprometió a convocar una nueva mesa de trabajo entre el 13 y el 17 de octubre, con el fin de avanzar en soluciones reales a las problemáticas del gremio de conductores en Bogotá.

