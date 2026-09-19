Cinco animales que habitan en Bogotá

Cuando se habla de animales en Bogotá, dejando a un lado las mascotas, se puede pensar principalmente en aves como palomas o copetones, que pueden aparecer entre jardines, parques o plazas. También se puede pensar en abejas o colibríes, que aparecen entre árboles y plantas florecidas, y de forma mezquina se pueden mencionar ratas y ratones, que en determinadas partes de la ciudad no es extraño verlos al caminar por la calle.

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Pero en la ciudad hay más animales. Entre humedales, los cerros orientales, páramos y bosques hay varios, como el oso andino o la tingua azul, que ya son representativos de la ciudad. Aunque no están en esta lista, también hay otros que ya no vemos tanto, como cucarrones. ¿Qué otro incluiría?

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Comadreja cola larga

Entre madrigueras, cuevas y árboles de humedales y los cerros orientales se encuentra este mamífero (Ustela frenata). Es carnívoro y se alimenta de animales de menor tamaño, así como suele ser solitario y muy ágil. En Bogotá se ve amenazado por la pérdida de su hábitat y las dinámicas humanas.

Las comadrejas se suelen encontrar cerca de cuerpos de agua. Foto: Parques Nacionales Naturales

Rana sabanera

Este anfibio bogotano (Dendropsophus molitor) mide en promedio cinco centímetros y habita humedales, lagos y zonas inundadas. Se alimenta de insectos y otros invertebrados pequeños. Suele verse más durante las temporadas de lluvias y está amenazado por la contaminación de aguas, introducción de especies y hongos.

Las ranas sabaneras se han visto amenazadas por hongos y especies incrustadas en cuerpos de agua. Foto: Secretaría de Ambiente

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Venado cola blanca

En los ecosistemas de alta montaña y páramos de la ciudad se encuentran estos mamíferos (Odocoileus virginianus) de cola reducida, patas largas y delgadas, cuyos machos pueden medir hasta dos metros. Se alimentan de pastos verdes y hierbas, así como son nerviosos, por lo que no es fácil verlos en su hábitat.

Venados se han visto en los páramos de Chingaza y Sumapaz. Foto: Acueducto

Tingua azul

Esta ave migratoria (Porphyrio martinica), que se puede hallar en la ciudad entre octubre y abril, se ha convertido en un símbolo de los humedales de la ciudad. Es dispersora de semillas y controladora de pequeños vertebrados, pero se ve amenazada por animales domésticos y pérdida de hábitat; además, suelen estrellarse en ventanales.

La tingua azul es común verla en humedales de la ciudad. Foto: Secretaría de ambiente

Mirla patinaranja

La mirla común (Turdus fuscater) se encuentra en la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia. Puede medir hasta 32 cm y se adapta fácil a entornos urbanos. Se alimenta de frutos e insectos. Su principal amenaza son perros y gatos, pero también quienes la confunden con el chamón, que es la que deja sus huevos en nidos de copetones.