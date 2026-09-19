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Cinco animales que habitan en Bogotá

Dentro de la ciudad hay especies que se pueden identificar a diario, como tórtolas o copetones, mientras que del oso andino sabemos que aún se encuentra en los Parques Nacionales de Chingaza y Sumapaz. Junto a estos hay aves, anfibios y mamíferos que pueden verse en la capital. ¿Los reconoce? ¿Cuál incluiría?

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Redacción Colombia
19 de septiembre de 2026 – 11:52 a. m.
Los copetones son de las aves que más se ven en la ciudad.
Los copetones (chingolos o gorriones) son de las aves que comunmente se ven en la ciudad.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Cuando se habla de animales en Bogotá, dejando a un lado las mascotas, se puede pensar principalmente en aves como palomas o copetones, que pueden aparecer entre jardines, parques o plazas. También se puede pensar en abejas o colibríes, que aparecen entre árboles y plantas florecidas, y de forma mezquina se pueden mencionar ratas y ratones, que en determinadas partes de la ciudad no es extraño verlos al caminar por la calle.

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Pero en la ciudad hay más animales. Entre humedales, los cerros orientales, páramos y bosques hay varios, como el oso andino o la tingua azul, que ya son representativos de la ciudad. Aunque no están en esta lista, también hay otros que ya no vemos tanto, como cucarrones. ¿Qué otro incluiría?

Comadreja cola larga

Entre madrigueras, cuevas y árboles de humedales y los cerros orientales se encuentra este mamífero (Ustela frenata). Es carnívoro y se alimenta de animales de menor tamaño, así como suele ser solitario y muy ágil. En Bogotá se ve amenazado por la pérdida de su hábitat y las dinámicas humanas.

Comadreja
Las comadrejas se suelen encontrar cerca de cuerpos de agua.
Foto: Parques Nacionales Naturales

Rana sabanera

Este anfibio bogotano (Dendropsophus molitor) mide en promedio cinco centímetros y habita humedales, lagos y zonas inundadas. Se alimenta de insectos y otros invertebrados pequeños. Suele verse más durante las temporadas de lluvias y está amenazado por la contaminación de aguas, introducción de especies y hongos.

Rana sabanera
Las ranas sabaneras se han visto amenazadas por hongos y especies incrustadas en cuerpos de agua.
Foto: Secretaría de Ambiente

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Venado cola blanca

En los ecosistemas de alta montaña y páramos de la ciudad se encuentran estos mamíferos (Odocoileus virginianus) de cola reducida, patas largas y delgadas, cuyos machos pueden medir hasta dos metros. Se alimentan de pastos verdes y hierbas, así como son nerviosos, por lo que no es fácil verlos en su hábitat.

Venado cola blanca
Venados se han visto en los páramos de Chingaza y Sumapaz.
Foto: Acueducto

Tingua azul

Esta ave migratoria (Porphyrio martinica), que se puede hallar en la ciudad entre octubre y abril, se ha convertido en un símbolo de los humedales de la ciudad. Es dispersora de semillas y controladora de pequeños vertebrados, pero se ve amenazada por animales domésticos y pérdida de hábitat; además, suelen estrellarse en ventanales.

Tingua Azul
La tingua azul es común verla en humedales de la ciudad.
Foto: Secretaría de ambiente

Mirla patinaranja

La mirla común (Turdus fuscater) se encuentra en la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia. Puede medir hasta 32 cm y se adapta fácil a entornos urbanos. Se alimenta de frutos e insectos. Su principal amenaza son perros y gatos, pero también quienes la confunden con el chamón, que es la que deja sus huevos en nidos de copetones.

Mirla patinaranja
La suelen confundir con aves que parasitan nidos de copetones.
Foto: Secretaría de Ambiente

Por Redacción Colombia

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