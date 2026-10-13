Cinco barrios con nombres curiosos en Bogotá

Vista general de la ciudad de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los nombres de los barrios de la ciudad tienen bastantes particularidades. Hay varios que le hacen honor a santos, a fechas como el 20 de julio o a árboles como los nogales, arrayanes, naranjos o cedros. También hay versiones criollas de las principales ciudades, pero hay unos con nombres chistosos o peculiaridades que acá quisimos resaltar.

1. El Pañuelito, Usaquén

Barrio El Pañuelito, en Usaquén. Ubicado sobre la calle 127B con Carrera 3. Foto: Gustavo Torrijos

Historia: Al ser un asentamiento pequeño, en un terreno en la falda de la montaña, los habitantes de la zona comenzaron a llamarlo así por su parecido con un pequeño pañuelo. Hoy es conocido por la dedicación de los vecinos en las decoraciones navideñas. Las preparaciones comienzan desde octubre.

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2. El Cuco, Fontibón

Barrio El Cuco, en Fontibón. ubicado entre la carrera 98 y la calle 16H. Foto: Gustavo Torrijos

Ubicación: Se encuentra localizado entre la carrera 98 y la calle 16H.

Historia: Esta historia es similar a la de El Pañuelito. "El nombre surgió por ese adjetivo que utilizamos los colombianos para señalar lugares bonitos o pequeños, es decir ‘qué cuco’. Eso me contó mi mamá, quien llegó a la zona con apenas siete años cuando no había más de cinco casitas", dijo hace algunos años Nubia Peña, habitante de la zona.

3. Saturno, Fontibón

Barrio Saturno, en Fontibón. Ubicado entre la carrera 108 y la 110 con calle 19 y 20. Foto: Gustavo Torrijos

Ubicación: El barrio está entre la carrera 108 y la 110 con calle 19 y 20.

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Historia: El barrio se comenzó a consolidar a comienzos de la década de los 70, en pleno furor por la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna (Apolo 11), por lo que sus habitantes escogieron el nombre del planeta para hacer un homenaje a estos hechos históricos.

4. Turingia, Suba

Barrio Turingia, en Suba. Ubicado entre los centros comerciales Plaza Imperial y Fiesta Suba. Foto: Gustavo Torrijos

Ubicación: Se encuentra entre los centros comerciales Plaza Imperial y Fiesta Suba.

Historia: Dentro de Bogotá se puede recorrer el mundo. Se puede visitar Roma, Atenas, Buenos Aires, Berlín, Tokio o Miami, pero en Suba hay uno no tan conocido: Turingia, que originalmente es un estado oriental central de Alemania, donde nació Martín Lutero, el de la Reforma Protestante.

5. Copetroco La Tropical, Engativá

Barrio Copetroco La Tropical, en Engativá. Ubicado entre Río Juan Amarillo, las calles 99 y 93 al norte y Calle 80 al sur. Foto: Gustavo Torrijos

Ubicación: Se ubica entre Río Juan Amarillo, las calles 99 y 93 al norte y Calle 80 al sur.

Historia: Este barrio residencial donde predominan las casas de dos y tres pisos le debe su nombre a una cooperativa petrolera que impulsó el desarrollo en la zona. Este barrio, como otros de la zona, crecieron del trabajo de sus propios habitantes quienes no solo pavimentaron, sino que además instalaron las redes de servicios públicos.

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