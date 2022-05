Ciudad Bolívar: Hombre agrede a su expareja mientras lleva a su hijo en brazos. Foto: Caracol Televisi

En cámaras de seguridad de un barrio popular en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, quedó registrada la agresión física a la que fue sometida una mujer en la noche del pasado jueves, 26 de mayo.

Lea también: Entregan 20 km recuperados del corredor férreo Facatativá-Zipacón-La Mesa.

En las imágenes se aprecia como un hombre llega en un taxi a la vivienda y la víctima abre la puerta del vehículo para recibir a su hijo de 3 años. Sin embargo, el presunto padre del menor, y quien es expareja de la mujer, arremete en su contra.

En las grabaciones se aprecia como primero la agarra del cabello y la intimidad gritándole en todo el rostro. Minutos después le propina tres patadas y seis puñetazos que terminan dejando a la mujer sobre el andén.

Cabe aclarar que en ese instante el menor estaba en brazos de su madre, quien intentó protegerlo para que no resultara afectado por la brutal golpiza. En el lugar de los hechos también se encontraba otra menor de edad, quien al parecer es sobrina de la víctima y quien intentó defenderla golpeando al agresor con una escoba.

“Llegó y me golpeó en la cara, me jaló el cabello, me cogió a patadas en el piso, no le importó que yo tuviera el niño alzado. Estaba en compañía de una menor de edad, mi sobrina, a la cual insultó también; me pegó hasta que se cansó”, relata la afectada, agregando que al día siguiente recibió una llamada de su agresor: “Me hace una llamada y me dice que si no aprendí la lección vuelve y lo repite. Me da miedo llegar al trabajo porque puede estar por ahí y sé que es peor lo que me puede pasar”, afirmó.

Sujeto arremetió salvajemente contra su excompañera sentimental, que tenía a su bebé en brazos.



“Me golpea en la cara, me jala el cabello, me coge a patadas en el piso”, contó la víctima https://t.co/XOLcOnAV9C pic.twitter.com/z28r8vGpMe — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 27, 2022

Finalmente, la víctima expresa que se siente atemorizada porque no es la primera vez que su excompañero sentimental recurre a la violencia física, a pesar de que ya ha presentado la denuncia correspondiente por lesiones personales y cuenta con una medida de protección cautelar.

Recuerde que si usted vive una situación similar o es testigo de agresión intrafamiliar o violencia, puede comunicarse a la línea nacional 155, al número de la Policía Nacional 123 o denunciar el caso ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llamando 018000 918080.

Nota relacionada: ¡Prográmese! La entrada al Jardín Botánico de Bogotá esta noche será gratuita.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.