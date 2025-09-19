Control del espacio público en Kennedy dejó 30 toneladas de basura recogidas

Las acciones de recuperación al espacio público se realizaron desde la Av. Agoberto Mejía hasta el monumento de Banderas Foto: Alcaldía de Kennedy

En la noche del jueves, las Secretarías de Seguridad, de Gobierno y de Salud, junto a la Policía de Bogotá, Migración Colombia, DADEP, Ciudad Limpia y UAESP, realizaron un operativo de control al espacio público en la localidad de Kennedy en el perímetro desde la Av. Agoberto Mejía hasta el monumento de Banderas. Así como en puntos críticos de la Avenida Diagonal 38 Sur y las inmediaciones de Corabastos.

La jornada que duró cerca de cuatro horas, dejó la desnaturalización de 908 Kg de alimentos en mal estado, 20 cambuches desmontados, cerca de 30 toneladas de basura recogidas, 2 habitantes de calle atendidos por ambulancia de la Secretaría de Salud, la verificación migratoria a 4 ciudadanos extranjeros en condición regular y su sensibilización del aplicativo SIRE de parte de Migración Colombia, además de la solicitud de antecedentes a ciudadanos en vía pública.

“Fue una jornada de recuperación y control del espacio público con enfoque en control sanitario y control seguridad en el marco al cumplimiento a la acción popular 2009 - 257 de María Paz”, destacó la Alcaldía de Kennedy.

Este mecanismo de protección legal, parte de una sentencia que ordena la intervención y recuperación del espacio público en el barrio María Paz de Bogotá, liderada por la Alcaldía Local de Kennedy y ejecutada con el apoyo de diversas entidades distritales y la Policía Nacional. Esta sentencia ha dado lugar a jornadas de “megatomas” para recuperar áreas invadidas por el uso indebido del espacio.

