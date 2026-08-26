Clara Sandoval recibe primer llamado como gerente para Bogotá: el Multicampus de Suba

Sobrevuelo con dron en las obras del Multicampus Suba. Foto: Santiago Ramírez Marín

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Clara Lucía Sandoval recibió el primer llamado público desde el Concejo tras ser designada por el presidente Abelardo de la Espriella como gerente especial para Bogotá. La bancada del Partido MIRA le pidió intervenir en el proyecto del Multicampus Universitario de Suba para asegurar que las aulas provisionales den paso a una sede permanente.

La solicitud pone a prueba la función con la que fue presentado el nuevo cargo: coordinar al Gobierno Nacional y al Distrito alrededor de proyectos estratégicos para la capital. En este caso, la obra depende de compromisos compartidos entre el Ministerio de Educación, la Universidad Pedagógica Nacional y la Alcaldía de Bogotá.

El llamado tiene carácter político y no corresponde a un requerimiento administrativo o judicial. Sin embargo, representa el primer asunto concreto que un sector del cabildo pone sobre el escritorio de Sandoval: conseguir recursos, contratos y un cronograma que permitan construir la infraestructura definitiva.

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Piden una hoja de ruta para la sede permanente

La bancada del MIRA pidió a la nueva gerente promover una mesa de trabajo entre la Nación, el Distrito, las universidades participantes y la comunidad de Suba. El objetivo sería establecer responsabilidades, fuentes de financiación y fechas verificables para ejecutar la segunda fase del proyecto.

Los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya han advertido durante los últimos meses que el Multicampus corre el riesgo de permanecer indefinidamente en instalaciones modulares. Sus cuestionamientos se concentran en la ausencia de un contratista, una interventoría y un calendario público para construir la sede convencional.

La petición también busca que Sandoval incluya el campus dentro de la agenda prioritaria de coordinación entre la Presidencia y la Alcaldía. El nuevo cargo carece de competencias directas para contratar o construir la obra, aunque puede convocar a las entidades responsables, hacer seguimiento a los compromisos y gestionar decisiones dentro del Gobierno Nacional.

Proyecto comenzó con instalaciones provisionales

El Multicampus fue planteado como una alternativa de educación superior pública para los jóvenes de Suba y otras localidades del noroccidente de Bogotá. La fase inicial contempla aulas modulares y una oferta académica operada por cuatro instituciones: la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

La Alcaldía entregó en marzo dos predios del IDU, con una extensión conjunta de 18.323 metros cuadrados, en comodato a la Universidad Pedagógica Nacional. El Ministerio de Educación quedó encargado de instalar la infraestructura temporal y contratar la construcción de la sede permanente.

El proyecto contemplaba inicialmente 920 cupos y ocho programas académicos. También fue presentado con una proyección de crecimiento que permitiría atender hasta 15.000 estudiantes, aunque las autoridades deberán precisar en qué plazo y con qué financiación podría alcanzarse esa cobertura.

Las diferencias entre ambas cifras forman parte de los cuestionamientos formulados desde el Concejo. Los cupos de la primera etapa corresponden a la capacidad inicial de operación, mientras que los 15.000 representan la aspiración de largo plazo del proyecto.

La sede definitiva sigue sin despegar

La principal preocupación está en la segunda fase. Antes de entregar un tercer predio de 11.240 metros cuadrados, el Distrito exigió al Gobierno Nacional presentar avances en los estudios y diseños, tramitar la licencia de construcción, definir la transición desde las aulas modulares y firmar el contrato para ejecutar la sede definitiva.

La Alcaldía fijó enero de 2027 como plazo máximo para recibir ese plan y los compromisos correspondientes. El MIRA sostiene que, a cuatro meses de esa fecha, todavía se necesita una hoja de ruta pública que permita conocer cuánto costará la obra, quién la construirá y cuándo estará terminada.

Los concejales también han alertado sobre las conexiones de energía y acueducto requeridas para el funcionamiento del campus. La instalación de los módulos no garantiza por sí sola la operación si el predio carece de los servicios y espacios académicos necesarios.

Primera prueba para una gerencia todavía por definir

De la Espriella anunció la Gerencia Especial para Bogotá como un puente entre la Casa de Nariño y la administración de Carlos Fernando Galán. La agenda inicial incluye seguridad, movilidad, transporte masivo e infraestructura, aunque todavía se deben conocer sus competencias, equipo y ubicación formal dentro de la estructura del Gobierno Nacional.

Sandoval llega al cargo después de tres periodos en el Concejo y de haber sido coordinadora ponente del Plan Distrital de Desarrollo de Galán. Esa experiencia le permite conocer la distribución de responsabilidades entre la Nación y el Distrito, un aspecto central para evitar que las entidades se trasladen mutuamente la responsabilidad por los retrasos del Multicampus.

El llamado del MIRA constituye una prueba temprana para la nueva figura. La gerente no puede adjudicar los contratos ni reemplazar al Ministerio de Educación, pero su gestión podrá medirse por la capacidad de reunir a las entidades, fijar compromisos y hacer público un cronograma para la sede definitiva.

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