Clases de Yoga y karate gratis este fin de semana: así puede asistir

Para este primer fin de semana de septiembre, el Centro Felicidad Chapinero ofrece distintos eventos para el disfrute del arte, la cultura y el deporte.

El sábado 6 de septiembre, por ejemplo, habrá energizantes clases de yoga enfocadas en el bienestar físico y emocional, y abiertas para toda la comunidad.

La actividad se desarrollará desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana en el Aula de Artes Plásticas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Mientras tanto, el domingo 7 de septiembre, ofrecerán clase de karate para niños y niñas desde los 8 años en adelante y sin importar el nivel de experiencia. Las clases son dirigidas por Nathalie Helo, Cinturón Negro 3er Dan, con amplia trayectoria en la disciplina.

Aquellos padres o acudientes que estén interesados, deben inscribir a sus hijos en este formulario https://forms.gle/3RWjwD2CHuPdjFf48 y asistir a la sala del gimnasio (piso 6) desde las 11 am hasta el mediodía.

¿Qué aprenderás en las clases de karate?

Técnicas Básicas: aprende golpes, patadas, posiciones y bloqueos que te darán control, fuerza y equilibrio.

Kata : ejercicios de secuencia que desarrollan memoria, precisión y concentración, simulando situaciones reales.

Combate Controlado: aplica las técnicas en práctica supervisada, mejorando reflejos, confianza y autocontrol.

Defensa Personal: estrategias y movimientos sencillos que te brindan seguridad en situaciones cotidianas.

Fuerza y Flexibilidad: ejercicios complementarios para mejorar tu condición física y prevenir lesiones.

Historia y Filosofía: conoce los valores y la tradición que hacen del Karate mucho más que un deporte.

