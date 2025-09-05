No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Clases de Yoga y karate gratis este fin de semana: así puede asistir

El Centro Felicidad Chapinero ofrece una variada agenda de actividades para todas las edades.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de septiembre de 2025 - 09:56 p. m.
Las clases son dirigidas por Nathalie Helo, Cinturón Negro 3er Dan, con amplia trayectoria en la disciplina.
Foto: Secretaría de Cultura
Para este primer fin de semana de septiembre, el Centro Felicidad Chapinero ofrece distintos eventos para el disfrute del arte, la cultura y el deporte.

El sábado 6 de septiembre, por ejemplo, habrá energizantes clases de yoga enfocadas en el bienestar físico y emocional, y abiertas para toda la comunidad.

La actividad se desarrollará desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana en el Aula de Artes Plásticas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Mientras tanto, el domingo 7 de septiembre, ofrecerán clase de karate para niños y niñas desde los 8 años en adelante y sin importar el nivel de experiencia. Las clases son dirigidas por Nathalie Helo, Cinturón Negro 3er Dan, con amplia trayectoria en la disciplina.

Aquellos padres o acudientes que estén interesados, deben inscribir a sus hijos en este formulario https://forms.gle/3RWjwD2CHuPdjFf48 y asistir a la sala del gimnasio (piso 6) desde las 11 am hasta el mediodía.

¿Qué aprenderás en las clases de karate?

  • Técnicas Básicas: aprende golpes, patadas, posiciones y bloqueos que te darán control, fuerza y equilibrio.
  • Kata: ejercicios de secuencia que desarrollan memoria, precisión y concentración, simulando situaciones reales.
  • Combate Controlado: aplica las técnicas en práctica supervisada, mejorando reflejos, confianza y autocontrol.
  • Defensa Personal: estrategias y movimientos sencillos que te brindan seguridad en situaciones cotidianas.
  • Fuerza y Flexibilidad: ejercicios complementarios para mejorar tu condición física y prevenir lesiones.
  • Historia y Filosofía: conoce los valores y la tradición que hacen del Karate mucho más que un deporte.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
