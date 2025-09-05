Tras los cortes, restablecen el servicio de agua en Suba, Fontibón y Engativá

Obras en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Tras los cortes de agua de esta semana en varias localidades de Bogotá, Orlando Molano, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entregó el balance de la operación que consistió en el empate de la línea matriz de distribución de acueducto en la obra de la av. Rincón.

Para los trabajos suspendieron el servicio de agua en las localidades de Suba, Engativá y Fontibón.

¡Maniobra exitosa! Después de 48 horas continúas de trabajo de 450 personas del proyecto av. El Rincón, ya se restableció el servicio de agua en las localidades de Suba, Engativá y Fontibón. Se realizaron 28 empates de red menor de Acueducto de 4, 6, 8 y 12 pulgadas, y tres… pic.twitter.com/iFv2N4glS0 — IDU Bogotá (@idubogota) September 5, 2025

“Con la culminación de estos empates de red matriz y redes menores, vamos a avanzar a más del 96% que llevamos ahora para lograr entregarles a ustedes este proyecto”, señaló el director del IDU.

¿Cómo se dio la suspensión?

Como indicaron, en las localidades de Engativá y Fontibón suspendieron el servicio por 24 horas y luego fue restablecido con normalidad. De la mano, aclararon que en Kennedy no se presentó afectación alguna en el suministro del servicio.

“Fueron 48 horas trabajando, 450 personas, día y noche, y 75 soldadores en todo el proyecto. Ahora, el equipo de operadores, está haciendo la protección, las pantallas de concreto para fundir y hacer la protección de estos empates”, añadió el director.

Así mismo, indicaron que realizaron 28 empates de red menor de 4, 6, 8 y 12 pulgadas y tres empates de red mayor de 36 y 78 pulgadas, más ajustes técnicos para estabilizar la infraestructura.

Avance de la obra

Tras las operaciones realizadas, la obra alcanzó un avance del 96 %, al tiempo que se finalizan las acciones de adecuación en 54.708 metros cuadrados de espacio público, que incluyen: zonas verdes, la construcción de 2,1 kilómetros de ciclorruta y la conformación del separador central de la avenida El Rincón.

