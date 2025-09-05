¡Atentos! Distrito abre convocatoria para apoyar a grupos culturales de la ciudad

Convocatoria en la ciudad. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En esta oportunidad, el Distrito anunció la apertura del Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC) 2026, una estrategia que apoya a entidades sin ánimo de lucro de la ciudad. Lo anterior, para apoyarlos y darles la posibilidad de que continúen desarrollando sus proyectos artísticos.

Lea más: En septiembre Bogotá celebra el mes del Patrimonio con más de 30 eventos gratuitos

Para este año, el PDAC destinó 6.595 millones de pesos para respaldar un total de 60 proyectos, distribuidos en dos modalidades: 47 de carácter local e interlocal y 13 de alcance metropolitano, según lo informó el propio Distrito.

Si haces parte del ecosistema cultural en los Distritos Creativos de La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo o Usaquén, ¡esto te interesa! 💡



Una oportunidad para fortalecer tus capacidades como agente cultural con mentorías y formación

especializada. 📚🎭



🎯 6 incentivos… pic.twitter.com/3R80LpvkE6 — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) September 4, 2025

Más noticias: A partir de octubre habrá restricción total de vehículos de carga pesada en Chía

“Con esta nueva convocatoria avanzamos hacia un modelo más inclusivo, que reconoce tanto la experiencia como la innovación de nuestras organizaciones culturales y que abre más caminos para que los sueños colectivos sigan floreciendo”, señaló Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

¿Cómo es la convocatoria?

La iniciativa para el 2026 trae mejoras y condiciones más flexibles para las organizaciones interesadas en participar. Los principales cambios son:

Requisitos administrativos simplificados para la inscripción.

Mayor flexibilidad en la validación de la experiencia contractual de las entidades.

Flexibilización en la participación para organizaciones con menos de tres años de constitución, acreditando la experiencia de sus juntas directivas.

Ocho líneas de participación ajustadas a las realidades del sector y en articulación con el plan cultural del Distrito.

Le puede interesar: Reconocimiento facial para entrar a los conjuntos: ¿un riesgo para los residentes?

¿En qué líneas podrán participar?

Bogotá, mi ciudad, mi casa: lugar de encuentros y festivales. Procesos de producción y circulación de espectáculos de las artes escénicas (Ley de Espectáculos Públicos - LEP). Formación y fortalecimiento artístico, cultural, patrimonial o creativo. Dinamización de espacios. Bogotá, la diversidad que nos une. Comunidades de Bien-estar: cultura de cuidado y salud. Transformaciones culturales innovadoras. Gente convergente: cultura, tecnología y comunidad.

Para los interesados, la convocatoria estará disponible del 5 de septiembre hasta el 16 de octubre y podrán conocer las condiciones para presentar sus proyectos en la página web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.