Claudia Bahamón también fue víctima de la delincuencia en Bogotá

Las denuncias por inseguridad en Bogotá se han convertido en un hecho recurrente, y de esto nadie se salva, muestra de ello fue el reciente hecho en donde dos hombres, que estaban intentando ingresar a unas viviendas en el sur de la capital, fueron atracados por otros delincuentes en motocicleta. Ladrones robando a ladrones.

Y es que esta oleada de atracos les ha tocado a todos, entre los casos más recientes está el de Claudia Bahamón, la reconocida presentadora del programa MasterChef Celebrity, quien fue víctima de un motociclista que la robó en el norte de Bogotá. Según contó por medio de su cuenta de Instagram, todo ocurrió la semana pasada en la esquina de la calle 85 con carrera 11, cuando se detuvo en un semáforo a esperar que cambiara para cruzar la vía.

>LEA: Esta es la recompensa y la polémica por el cartel de los ‘motoladrones’ en Bogotá, Policía recibió un disparo durante una requisa en San Cristóbal y otras noticias de Bogotá

“Tenía una ruana puesta con una cartera que estaba terciada, paré en la esquina esperando el semáforo y pasó una moto muy cerca y me agarró de la cartera. Como el tipo no paró y no se dio cuenta que la cartera estaba terciada, entonces terminé metida, amarrada a la cartera, amarrada a la moto, que no paraba, entre los carros de la 11”, contó Bahamón.

Testigos del hecho habrían intentado auxiliarla, motivo por el que el delincuente la terminó empujado al suelo, y a su vez le rapo el celular tras no poder llevarse su bolso. Luego del robo, dice ella, otras cinco o seis motos habrían emprendido la huida por entre los carros y el trancón que había.

Le puede interesar: Ana María Castro: Testigo estrella de Fiscalía y Mateo Reyes declararon en juicio

“Lo triste es que no solamente me robaron a mí. Ese día, a la misma hora, había detrás mío tres personas más a las que estaban robando igual que a mí, es decir había seis motos, o no sé cuántas, robando. Esto está insostenible”, agregó.

Claudia también señaló que justo ese mismo día cuando ella fue víctima de la delincuencia, los comediantes Diego Camargo y Tato Devia también fueron blanco de los delincuentes, pero esta vez en el occidente de Bogotá, hecho que hizo parte de una lista de atracos que mencionó por medio de sus historias de esta red social.