Claudia López anuncia cambios en las secretarías de Desarrollo Económico y General

En medio de una rueda de prensa, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció dos cambios importantes en su gabinete. El primero fue el nombramiento de María Clemencia Pérez, como la persona encargada de la Secretaría General de la Alcaldía. Y el segundo fue la presentación del nuevo secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman Serrano.

“María Clemencia es una mujer extraordinaria que conoce muy Bogotá, abogada, especialista en gestión pública. Tiene una larguísima trayectoria en diferentes cargos públicos, sociales, de gestión administrativa en nuestra ciudad”, compartió la alcaldesa de Bogotá, quien resaltó la buena gestión que ha hecho Pérez y su experiencia como la Subsecretaria Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá.

Pérez entra a reemplazar a Margarita Barraquer, quien durante los dos últimos años fue secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá y ahora es la nueva secretaria de Integración Social, en su momento la alcaldesa de Bogotá resaltó que Barraquer “es una extraordinaria gerente y servidora pública. Estos dos años lideró la creación del sistema de Gobierno Abierto de Bogotá, que ha ganado varios premios nacionales e internacionales”.

La nueva secretaria General, María Clemencia Pérez, dijo que uno de los retos es el tema de “los servidores públicos, en Bogotá hay más de 23.000 servidores públicos y 35.000 docentes; ellos son claves en transparencia, a ellos los tenemos que vincular”, asimismo, con las víctimas, “la Alta Consejería para las Víctimas tiene un reto gigante y es el de Bogotá como epicentro de la paz”.

En cuanto al nombramiento del secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman Serrano. La alcaldesa de Bogotá dijo que cuando comenzó la pandemia: “tuvimos que hacer un plan para salvar a las personas del coronavirus, salvar a la economía y salvar a las microempresas, Alfredo González Panizo ha sido el cerebro detrás de esas estrategias. Es un economista experto en temas urbanos y en temas de aglomeración de economías urbana”.

Para Claudia López el reto de esta entidad del Distrito es cerrar las brechas de salario y recuperar el empleo de las mujeres, igualmente con los jóvenes y de la publicación mayor de 50 años. “Quedan todavía empleos por recuperar, ya la actividad económica volvió a los niveles del 2019, el empleo sigue teniendo una brecha que afecta particularmente a unas poblaciones, muy especialmente mujeres y van a ser la prioridad número uno”: compartió el nuevo secretario de Desarrollo Económico.

Por su parte, hoy finaliza la gestión de la secretaria de Desarrollo Económico Carolina Durán, quien destacó en la última rendición de cuentas que lo más difícil de su trabajo fue mantener a Bogotá siempre abastecida de alimentos, asimismo, la llegada del coronavirus: “Nunca me imaginé que iba a haber una pandemia, me imaginé que iba a ser difícil, pero no tanto”. En cuanto a logros, ella destacó la continuación y el aumento de los mercados campesinos; la reducción de los costos de los alimentos; incrementar la utilidad que recibe el campesino en un 30 por ciento; y crear la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca.

Durán señaló que para este 2022, un reto que queda por delante son los desperdicios de los alimentos: “la comida se pierde por la ineficiencia en el transporte, y nosotros como consumidores nos gusta todo perfecto”. También confirmó que continuará “Bogotá a Cielo Abierto” y “Bogotá 24 horas”. Se espera que a lo largo del día de hoy o mañana, se haga oficial el nombre de su remplazo.

