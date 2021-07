Claudia López se reunió con integrantes de Primera línea

La mandataria aseguró que los asistentes dijeron que no tenían capacidad de pactar nada, pero querían que los escucharan. Los diálogos continuarán con el PNUD y la iglesia católica.

La alcaldesa Claudia López confirmó que el pasado sábado sostuvo una reunión con integrantes de las primeras líneas de la ciudad y de las asambleas populares, en la que se acordó continuar los diálogos con PNUD, la iglesia católica y la Secretaría de Gobierno.

“Los jóvenes que asistieron el sábado dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían capacidad de pactar o acordar nada. Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos”, dijo López.

Con la reunión buscaban entablar ambientes de confianza con estos grupos para continuar con los diálogos que ya se han establecido en algunos puntos como en Kennedy. “Apreciamos que fue una reunión amable donde con mucha franqueza las partes expresaron sus posiciones y que abona a un proceso que ya se venía adelantando durante ya casi cinco semanas”, indicó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Ingrid Betancur y el padre de Roux me solicitaron reunirme con algunos jóvenes que habían conversado con ellos. Así lo hice.



Desde hace 5 semanas con PNUD, iglesia y @GobiernoBTA tenemos y seguiremos teniendo diálogos transparentes y respetuosos con quienes así quieran hacerlo. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 6, 2021

En principio se busca dar un acompañamiento pedagógico y metodológico para que puedan estructurar y unificar propuestas, establecer vocerías y las metodologías para comenzar a dialogar con el Distrito y en la medida de lo posible, con el Gobierno Nacional, según explicó el secretario de Gobierno.

El pasado jueves se dio un primer encuentro con integrantes de las primeras líneas en Bogotá, pero luego de la intervención de algunos de los asistentes, se levantó la mesa debido a que consideraron que no se estaban dando las garantías, porque la alcaldesa López no asistió así como ellos no tendrían la vocería ni la capacidad de llegar a acuerdos, por lo que se propuso establecer asambleas locales para tratar las peticiones que se han ido originando en cada espacio.