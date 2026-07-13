Clínica donde murió Adriana Manotas ya había sido sancionada y seguía operando

Según la Secretaría de Salud, el establecimiento continuaba prestando servicios pese a las restricciones impuestas. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud entregó nuevos detalles sobre el establecimiento donde, presuntamente, fue atendida Adriana Manotas Rodríguez antes de fallecer, y aseguró que el lugar ya había sido objeto de medidas sanitarias desde noviembre de 2025, pero continuó prestando servicios de salud pese a las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria.

Según la entidad, durante el allanamiento realizado el pasado 10 de julio por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron encontrados material quirúrgico y residuos biológicos, hallazgos que, de acuerdo con la autoridad sanitaria, suponen que en el lugar se realizaban procedimientos invasivos sin cumplir la normatividad vigente.

Una vez la autoridad judicial autorizó el ingreso, los equipos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Salud participaron en la diligencia para verificar las condiciones sanitarias del establecimiento.

La entidad explicó que, durante una visita realizada en noviembre de 2025, impuso dos medidas sanitarias de seguridad: una contra el establecimiento y otra contra el profesional médico que allí prestaba servicios, debido a que ninguno contaba con la habilitación requerida para prestar servicios de salud. Ambas medidas permanecían vigentes, pero, según la Secretaría, fueron vulneradas al continuar desarrollándose actividades ilegales en el sitio.

Durante la inspección realizada el pasado viernes, la autoridad sanitaria evidenció que las condiciones que dieron origen a esas medidas no habían sido corregidas y que el establecimiento seguía prestando servicios de salud, desacatando las restricciones impuestas.

Como resultado del operativo, la Secretaría ordenó la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de cerca de 108 elementos, entre ellos equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, con el fin de impedir que continuaran siendo utilizados.

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Operativos contra centros estéticos

El caso de Adriana Manotas se conoce en medio de una serie de operativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Salud para intervenir establecimientos donde, presuntamente, se realizaban procedimientos estéticos sin cumplir la normatividad sanitaria.

Las diligencias fueron lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el acompañamiento del Invima, la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron medicamentos vencidos, dispositivos médicos que presuntamente no contaban con registro sanitario del Invima ni con documentación que acreditara su importación, además de posibles irregularidades en historias clínicas y otros hallazgos que continúan siendo materia de investigación.

Como resultado de estas actuaciones, la Secretaría de Salud anunció el cierre de ocho centros estéticos e impuso medidas de suspensión de servicios, así como el decomiso, destrucción y desnaturalización de medicamentos, dispositivos médicos e insumos que representaban un riesgo para los pacientes.

La entidad señaló que estas intervenciones permitieron evidenciar la presunta realización de procedimientos invasivos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

El llamado de Galán

Tras conocerse la muerte de Adriana Manotas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó lo ocurrido y aseguró que el Distrito acompañará las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Policía.

“Lamento profundamente la muerte de Adriana Manotas luego de un procedimiento quirúrgico en un lugar clandestino en Puente Aranda”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Galán indicó que, de acuerdo con la información preliminar, la mujer habría sido sometida al procedimiento tres días antes de fallecer y posteriormente fue trasladada en estado crítico a una sede de la Cruz Roja en Kennedy.

El mandatario también hizo un llamado a denunciar este tipo de establecimientos y recordó que ningún procedimiento quirúrgico o estético invasivo puede realizarse en lugares que no estén habilitados por la Secretaría Distrital de Salud.

Además, reveló que durante otra inspección realizada recientemente a un establecimiento estético, los equipos de salud encontraron implementos para procedimientos invasivos ocultos dentro de tanques de agua con el propósito de evadir los controles de las autoridades. Según explicó, algunos de estos lugares cambian de razón social o de actividad comercial para continuar operando pese a los sellamientos.

Por ello, insistió en que los ciudadanos verifiquen que el establecimiento esté inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y que el profesional figure en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETUS) antes de someterse a cualquier procedimiento.

La investigación continúa

Las autoridades informaron que el establecimiento donde, presuntamente, fue atendida Adriana Manotas funcionaba sin habilitación para prestar servicios de salud, sin avisos exteriores y sin identificación visible. Además, la persona que aparecía como representante legal no figura habilitada como talento humano en salud.

No obstante, fuentes de la Fiscalía precisaron a El Espectador que aún no existe un dictamen de Medicina Legal que establezca si la muerte de la mujer está directamente relacionada con el procedimiento estético.

Mientras avanzan las investigaciones, la Secretaría Distrital de Salud reiteró que continuará trabajando de manera articulada con la Fiscalía, la Policía Metropolitana y las demás autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

La entidad recordó además que entre 2025 y el 5 de julio de 2026 realizó 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control, 590 operativos focalizados e impuso 155 medidas sanitarias de seguridad a establecimientos de estética y belleza por incumplimientos a la normatividad.

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