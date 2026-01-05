Accidente en Sesquilé: motociclista chocó con una vaca que cruzaba la vía

El hecho desató una ola de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron tanto la responsabilidad de los propietarios del ganado como la necesidad de mayor señalización y control en carreteras Foto: Archivo particular

Un choque inesperado, grabado por cámaras de seguridad, volvió a poner sobre la mesa un riesgo frecuente en las vías rurales de Cundinamarca: la presencia de animales sueltos en carretera. En la mañana del pasado 31 de diciembre, un motociclista impactó contra una vaca que se atravesó de manera repentina en una vía del municipio de Sesquilé.

El accidente ocurrió sobre las 6:09 a. m. y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran el momento exacto en el que el conductor, con visibilidad reducida por la vegetación del sector, no alcanza a reaccionar y termina chocando contra uno de los animales que cruzaba la carretera.

Según versiones preliminares compartidas por la comunidad, varias vacas habrían escapado de un potrero cercano y avanzaron hacia el asfalto mientras un trabajador intentaba arrearlas. En el video se observa cómo los animales caminan en grupo hacia la vía segundos antes del impacto.

Tras el choque, tanto el motociclista como la vaca cayeron al suelo. El animal logró ponerse de pie con dificultad y retirarse lentamente del lugar, mientras que el conductor permaneció tendido sobre el asfalto, realizando movimientos leves que evidenciaban que seguía consciente.

Minutos después, una segunda persona apareció en la escena, al parecer un trabajador del sector, quien auxilió al motociclista, retiró partes de la motocicleta que representaban riesgo y realizó una llamada para solicitar atención de emergencia.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del conductor ni del animal. Sin embargo, el hecho desató una ola de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron tanto la responsabilidad de los propietarios del ganado como la necesidad de mayor señalización y control en carreteras donde el tránsito de animales es habitual.

“Si no hay señalización que advierta sobre animales en la vía, ¿de quién es la responsabilidad?”, escribió una usuaria, reflejando una inquietud recurrente en este tipo de casos.

Otros internautas pidieron prudencia frente a los señalamientos y señalaron que corresponde a las autoridades adelantar las verificaciones necesarias para establecer responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.

El accidente vuelve a encender una alerta sobre la seguridad vial en corredores rurales del departamento, donde la convivencia entre actividades ganaderas y tránsito vehicular sigue siendo un desafío, especialmente en temporadas de alto flujo como las festividades de fin de año.

