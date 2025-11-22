Como pionera en el país, Bogotá ofrecerá hospedaje para exhabitantes de calle

Censo de habitantes de calle Foto: El Espectador - José Vargas

Un nuevo servicio en la ciudad llega para los ciudadanos exhabitantes de calle, ya que Bogotá será pionera con la puesta en marcha del Hospedaje Social, una solución habitacional a mediano y largo plazo. Lo anterior, con el acompañamiento de la Secretaría de Integración Social.

Por el momento, esta iniciativa va dirigida a 120 personas que han avanzado de forma significativa en los procesos de inclusión.

“Me genera mucha esperanza que abramos este primer Hospedaje Social, que este sea el primer camino para consolidar el proceso de una persona que está reconstruyendo su proceso de vida y que logremos que muchos más también lo hagan porque tenemos esa responsabilidad de apoyarlos en ese proceso”, indicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Según indicó el Distrito, esta iniciativa busca dar un último impulso para que esta población se reintegre a la vida productiva y reconstruya sus redes de apoyo familiares. En este servicio, las personas podrán salir a trabajar, estudiar o realizar sus actividades y regresar para descansar.

A la par, llevarán procesos tanto educativos o laborales para avanzar en su proceso de recuperación.

“Este servicio, diferente y nuevo, es el primer paso, es una solución habitacional entre seis meses y dos años para la inclusión social y productiva de ex habitantes de calle. En él pueden ejercer su libertad para estudiar o trabajar. Este programa trabaja la reducción del daño por consumo de sustancias psicoactivas y gestión de caso a caso para construir un plan de individual que logre una verdadera inclusión”, explicó Roberto Angulo Salazar, secretario de Integración Social.

¿Cómo funcionará el servicio?

Según explicaron, cada persona recibirá una valoración integral, con el que podrán elaborar un Plan de Atención Individual (PAI) con enfoque diferencial y de género. A partir de este plan, implementarán acciones psicosociales para fortalecer sus redes familiares y comunitarias.

El servicio será 24 horas al día, los siete días a las semanas y en este las personas:

Tendrán acceso a apoyo alimentario.

Habitación compartida con baño privado.

Armario para guardar sus pertenencias.

Áreas comunes de esparcimiento.

Gimnasio.

Acceso a internet, entre otros espacios.

Cabe resaltar que, el equipo de Integración Social seguirá cada caso durante seis meses tras su salida del hospedaje, para asegurarse que las personas consigan su autonomía e independencia económica

