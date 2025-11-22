Glorieta elevada de la Av. Ciudad de Cali alcanza el 74% de avance: así va la construcción

A la par, la glorieta elevada registra un 96% de avance. Foto: Cortesía

Tras la verificación de las obras del Grupo 4 de la Av. Ciudad de Cali, por parte del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), informaron que el proyecto alcanza un avance del 74,79%. Esta intervención se adelanta en el punto donde la glorieta elevada conectará dicha avenida con la Av. Las Américas.

El Distrito resaltó que al recibir la obra en enero de 2024, la construcción presentaba un avance de 29,50%.

“Este grupo va por encima del 74 % de avance. Estamos en el puente de la glorieta elevada que va a conectar la av. Las Américas y la av. Ciudad de Cali para los cuatro sentidos. Esto es muy importante porque el alcalde Carlos Fernando Galán nos pidió que habilitáramos la glorieta elevada”, señaló el director del IDU, Orlando Molano.

En ese sentido, esta glorieta elevada, hasta la fecha, registra un 96 % de avance, en comparación a cuando fue recibida con un 36%. Esta estructura está diseñada para tráfico mixto y contempla ocho ramales de doble calzada.

Inclusive, en el primer nivel desarrollan una glorieta a nivel destinada exclusivamente al tránsito de buses de Transmilenio. “El año entrante, en el primer trimestre, tenemos que entregar parte del espacio público y todas las zonas verdes. Vamos a poner algunos gimnasios, pero sobre todo vamos a ofrecer infraestructura con propósito y mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos”, añadió Molano.

Según señaló el Distrito, la semana pasada, realizaron pruebas de carga en la glorieta elevada con camiones de tres ejes con un peso superior a las 29 toneladas cada uno, lo que les permitió verificar el comportamiento de la estructura.

Para este punto, del grupo 4:

La estructura de la glorieta está completamente construida, junto con sus ocho ramales.

Instalaron la carpeta asfáltica en la glorieta elevada.

Hay un avance en la construcción del espacio público con 2.428 m² en el cuadrante suroccidental y parte del cuadrante noroccidental.

