¿Cómo va la entrega de la renta básica por la cuarentena sectorizada en Bogotá?

La alcaldesa Claudia López hizo un balance de los recursos que se han distribuido, entre mercados y transacciones monetarias, a las 175.976 familias más vulnerables, de las ocho localidades, del primer turno de aislamiento sectorizado. Además, aseguró que ya se adelanta la entrega para las zonas de la ciudad que entraron este jueves en nueva fase de cuarentena.

Con el inicio de un nuevo periodo de cuarentena sectorizada en Bogotá, a la que se suman cinco localidades (Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón), la alcaldesa Claudia López presentó un balance sobre cómo se está llevando a cabo la entrega de la renta básica, como parte de las medidas para hacerle frente a la emergencia.

En su anuncio, aseguro que de los impuestos de los bogotanos y de los Fondos de Desarrollo Local se lograron recaudar $16.231 millones, que fueron distribuidos a 175.976 familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, que habitan en las ocho localidades que empezaron la cuarentena sectorizada el pasado 13 de julio. Con este monto, se realizaron dos tipo de entrega: transacciones monetarias por $240.000 a 122.144 familias y en mercados puerta a puerta, con el apoyo de la Cruz Roja, a 53.832 hogares.

Para la nueva fase de aislamiento, que inició este jueves, se contempla el giro monetario de $12.469 millones, los cuales serán entregados entre hoy y el domingo a 87.801 familias. Asimismo, la mandataria informó que para el tercer y último grupo (Barrios Unidos, Suba y Engativá), la renta básica se empezará a entregar el 31 de julio con el giro a 55.353 hogares, con cerca de $8.000 millones, que se tienen destinados para este fin.

Por otro lado, habló sobre las familias que no aparecen en los registros del Sisben ni de las entidades distritales, pero que necesitan el apoyo económico por falta de empleo. A ellas les solicitó inscribirse por medio de la página bogotacuidadora.gov.co, en la opción “Necesito Ayuda”, para ser tenidas en cuenta.

“ Cerca de 244.000 familias han hecho este registro y a 73.000 de ellas ya le habíamos hecho un giro. Entonces no hablamos de una nueva familia, sino de una nueva ayuda y les enviaremos un correo confirmando que las incluiremos en el listado. De esas 244.000, alrededor de 104.000 no están bancarizadas. A esas personas les pedimos paciencia, porque el proceso de confirmación de datos puede tardar hasta dos semanas, pero no se preocupen que sí tenemos los recursos para cubrir su necesidad”, puntualizó la mandataria.

Se espera que con estas ayudas, se sigan beneficiando más de las 578.000 familias que han recibido ayudas distritales, por medio de donaciones ciudadanas, programas de ingresos solidarios y de renta básica. A la fecha, el Distrito a entregado mercados puerta a puerta a cerca de 471 barrios desde marzo, los cuales fueron fruto de los impuestos y fondos de desarrollo locales.

La alcaldesa también se pronunció frente al inicio de la nueva fase de cuarentena estricta, asegurando que se redujo en 30 % la movilidad en la ciudad, lo cual servirá para aliviar la presión del personal de salud. “Siempre el primer día es difícil, muchos salen a abastecerse mientras se adaptan, pero en términos generales la cuarentena arrancó bien. Kennedy y Bosa son los lugares donde más control debe hacerse, pero fue un buen arranque”, concluyó.