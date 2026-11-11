¿Compra "bolsas sorpresa" en la calle? Mercado Libre alertó por posible estafa

En algunas zonas de alta afluencia de vendedores ambulantes o en puestos temporales de centros comerciales, es ahora común encontrar venta de "bolsas sorpresa" a precios que varían entre los COP 10 mil o COP 20 mil pesos. La expectativa de encontrar objetos de valor, con la supuesta promesa de que son paquetes extraviados y pedidos por Mercado Libre, genera confianza entre sus compradores.

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Uno, dos, tres paquetes blancos y sellados pueden adquirirse en cuestión de minutos, intentando conseguir esos audífonos, relojes inteligentes u demás objetos tecnológicos. Sin embargo, lo que hay detrás es mucho más complejo y todo apuntaría a una estafa.

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Desde Mercado Libre emitieron un comunicado desmintiendo que estas bolsas hagan parte de objetos perdidos en un proceso de compra y, por ende, no cuenta con el respaldo de la compañía. "Una bolsa con el logo de Mercado Libre no garantiza que un producto haya sido adquirido a través de la plataforma", sentenciaron.

La empresa recordó entonces que, cuando las compras sí se hacen de manera oficial, cuentan con un ecosistema diseñado para brindar confianza y seguridad durante toda la experiencia. "Herramientas como Compra Protegida, el seguimiento de los envíos y los canales oficiales de atención están disponibles únicamente para las transacciones realizadas dentro de la plataforma", recordaron.

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