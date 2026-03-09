Con cédula falsa y 30 kilos de marihuana: capturan a dos hombres en Ciudad Bolívar

Los detenidos fueron sorprendidos con el cargamento de estupefacientes en el sector de Meissen, al sur de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Un operativo de control de la Policía en la localidad de Ciudad Bolívar este fin de semana dejó como resultado la captura de dos hombres que transportaban cerca de 30 kilogramos de marihuana en un vehículo.

El procedimiento fue realizado por uniformados del CAI Lucero, quienes adelantaban labores de control a vehículos y verificación de antecedentes en el barrio Meissen.

Hallazgo de droga en el vehículo

Durante la inspección al automotor, los policías encontraron seis paquetes rectangulares que contenían 61 bolsas herméticas con marihuana, con un peso aproximado de 30 kilogramos.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo durante el registro rutinario del vehículo en el que se movilizaban los dos sospechosos.

La droga fue incautada de inmediato como parte del procedimiento policial.

¿Por qué tenían una cédula falsa?

Durante el procedimiento, uno de los detenidos intentó evadir la acción de las autoridades presentando una cédula de ciudadanía falsa.

Sin embargo, los uniformados verificaron su identidad a través de un dispositivo biométrico, lo que permitió establecer su verdadera información personal.

Tras la validación, se confirmó que el hombre tenía una orden de captura vigente por el delito de tráfico de estupefacientes.

¿Qué pasará con los detenidos?

Los dos detenidos, junto con la marihuana incautada y el vehículo inmovilizado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Ambos deberán responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía señaló que continuará adelantando operativos de control para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en la capital.

Incautación de drogas en Bogotá

El caso se suma a los operativos contra el narcotráfico urbano que se realizan en la ciudad. Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, durante 2025 fueron incautadas más de 11 toneladas de estupefacientes en la capital, entre marihuana, cocaína, bazuco y otras sustancias.

En lo corrido de 2026, las autoridades ya superan las 2 toneladas de droga decomisada, resultado de operativos en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, consideradas puntos críticos para el microtráfico.

Las autoridades señalan que estos decomisos buscan afectar las redes de distribución de drogas en barrios y entornos escolares.

