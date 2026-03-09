Bogotá se consolida como el bastión de la izquierda: así quedó la bancada en la Cámara

Así transcurre la jornada electoral en Bogotá y otras ciudades de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque Bogotá se ratifica como el bastión de la izquierda en el país, la polarización es cada vez más notoria. Esta es la lectura tras conocer los resultados parciales de las votaciones a la Cámara de Representantes de este 8 de marzo, que al cierre de esta edición reportaba el 94% de las mesas escrutadas.

LEA: Resultados Cámara de Representantes por Bogotá: ¿quiénes repiten curul?

Si bien el Pacto Histórico se ratificó como el partido mayoritario en la bancada de la capital, el Centro Democrático le hará un fuerte contrapeso. Un dato llamativo de la jornada es que, si bien en la ciudad había 6.101.479 personas habilitadas para votar, en 18.157 mesas, como ha sido tradición en los últimos comicios, la abstención rondó el 55%.

Los resultados mostraban cómo el PH ratificó la ruptura de una vieja tendencia, en la que el progresismo solo dominaba en las elecciones locales (Alcaldía y Concejo) y la centroderecha en las nacionales. En esta oportunidad, la izquierda no solo conservó las siete curules que ganó en 2022 (cuando resultó electo como presidente Gustavo Petro), sino que sumó una, logrando ocho de los 18 escaños asignados a la ciudad, que es la representación territorial más numerosa del país en la Cámara.

Más información: Representantes a la Cámara por Bogotá: un eslabón perdido entre el Distrito y la Nación

Sin embargo, la derecha recupera el terreno que había perdido en los pasados comicios. El Centro Democrático creció en representación y de dos curules que obtuvo en 2022 pasó a seis. Los otros movimientos llegaron con lo justo para asegurar un espacio en la Cámara: Alianza Verde, con dos escaños; Salvación Nacional, con uno, y el Partido Liberal, con uno.

800

Los grandes perdedores de la jornada electoral, sin duda, fueron los movimientos representativos de ciudadanos, como el Motociclistas y Conductores Unidos, que esperaban dar la pelea; así como con Toda por Bogotá, Ciudadanos Renovemos y Nuestra Fuerza; algunas coaliciones, como Bogotá Entre Todos, que aglutinó a Cambio Radical, La U y Oxígeno, o partidos como Nuevo Liberalismo, Mira y Aico, cuyas votaciones estuvieron lejos de los partidos que puntearon en las urnas. Como dato particular, el Partido Conservador ni siquiera superó el umbral en las elecciones a la Cámara.

Rostros nuevos

Lo que sí habrá serán rostros nuevos para los próximos cuatro años. De los 10 representantes actuales, que trabajaron por la reelección, solo seis aseguraron su continuidad hasta 2030: María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Heráclito Landinez y Gabriel Becerra, por el Pacto Histórico; Catherine Juvinao (Alianza Verde), y José Jaime Uscátegui (Centro Democrático). Se quedaron en su intento Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Irma Luz Herrera (MIRA), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), y Carlos Alberto Carreño (Comunes).

Le puede interesar: Top 10 de los partidos que más empapelan Bogotá en estas elecciones

Es decir, las otras 12 curules las ocuparán caras nuevas, aunque algunos ya con trayectoria política. Por el Pacto llegarán Laura Daniela Beltrán Palomares, Daniel Mauricio Monroy Hernández, Claudia Teresa Romero Nader y Jairo León Vargas. Por el Centro Democrático, lo harán el exconcejal Daniel Felipe Briceño Montes, con la mayor votación, seguido por David Gerardo Cote Rodríguez, Nelly Patricia Mosquera Murcia, Luz Marina Gordillo Salinas y Jesús Salim Lorduy Martínez.

El listado lo complementan Carol Stefanny Borda Acevedo, por el Movimiento de Salvación Nacional, y Bleidy Del Carmen Pérez Ballestas, por el Partido Liberal. Todos ellos conformarán la nueva Bancada por Bogotá, de la que los ciudadanos esperan que, esta vez, sí trabaje en conjunto por la capital.

Reviva el análisis de El Espectador

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.