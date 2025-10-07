Con drones y personal: Policía recupera ocho motos robadas y captura a dos hombres

Estas motocicletas habrían sido hurtadas en diferentes localidades de Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un operativo en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, la Policía Metropolitana capturó a dos hombres de 28 y 29 años, señalados de estar involucrados en los delitos de hurto y receptación.

El hecho ocurrió tras una alerta por el robo de una motocicleta, que permitió a las autoridades ubicar y detener a los sospechosos gracias al seguimiento del sistema GPS del vehículo.

Le puede interesar: CAR celebra aval del Gobierno al crédito para la PTAR Canoas en Bogotá.

Así fue el operativo

Mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje y control, la central de radio reportó el hurto de una moto en el sector. Con las características entregadas y el rastreo satelital, las patrullas, apoyadas por el helicóptero Halcón, iniciaron la búsqueda.

Pocos minutos después, los agentes localizaron a dos hombres empujando la motocicleta hacia un lote baldío. De inmediato, fueron reducidos y capturados en el lugar. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos mencionados.

Durante la inspección del sitio, las autoridades encontraron otras siete motocicletas y herramientas utilizadas para manipular los sistemas de encendido. Según el informe policial, estos vehículos habrían sido hurtados en diferentes localidades de Bogotá.

Resultados contra el hurto de motocicletas

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de 2025 se ha logrado una reducción del 21 % en el hurto de motocicletas, con 932 casos menos frente al mismo periodo de 2024. Además, se han recuperado más de 1.095 motos reportadas como robadas en la ciudad.

“El trabajo articulado con la comunidad y las acciones preventivas siguen mostrando resultados positivos en la lucha contra el hurto de motocicletas”, señalaron las autoridades.

No hay escondite seguro cuando el 'Halcón' está en el aire.



En una operación coordinada, policías capturaron a dos hombres y recuperaron 8 motos hurtadas en #CiudadBolívar.



Las motocicletas estaban escondidas en un lote de invasión. pic.twitter.com/IeU5ERE8xh — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 7, 2025

Más información sobre Bogotá: TransMilenio dispone rutas especiales por concierto de Guns N’ Roses en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.