TransMilenio dispone rutas especiales por concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

Este martes 7 de octubre, Bogotá se prepara para recibir a miles de fanáticos del rock con el concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro Distrito Cultural, el nuevo escenario de grandes eventos de la ciudad.

Para garantizar una movilidad eficiente y segura, TransMilenio implementará un plan especial de transporte que facilitará la llegada y el regreso de los asistentes.

“TransMi sigue ofreciendo la mejor opción de movilidad para la llegada y salida de los grandes eventos de ciudad. Con esta alternativa demostramos que Bogotá cuenta con un transporte público eficiente y a precios justos”, afirmó Lucy Cucaita, directora de Buses de TRANSMILENIO S.A.

Operación especial de regreso

Al finalizar el concierto, TransMilenio habilitará tres rutas especiales del componente TransMiZonal para facilitar la salida del público desde la calle 53 con carrera 65, punto principal de evacuación:

Ruta Unicentro

Calle 53 con carrera 65 – Metrópolis – Cafam Floresta – Iserra 100 – Olímpica Calle 100 – Avenida 15 con 100 – Unicentro – Bulevar Niza – Suba con 106.

Ruta Septimazo

Calle 53 con carrera 65 – Calle 37 – Concejo de Bogotá – Planetario – San Martín – Universidad Javeriana – La Salle – Carrera 7 con 72 y 81 – Calle 94 con 14.

Ruta Avenida 1 de Mayo

Calle 53 con carrera 65 – Gran Estación – Salitre Plaza – Tres Elefantes – Multiplaza – Bavaria – Avenida 1 de Mayo.

Estas rutas operarán según la demanda de los usuarios, permitiendo un retorno ágil y seguro hacia diferentes zonas de la ciudad.

Cómo llegar al concierto

Los asistentes podrán llegar al Vive Claro Distrito Cultural usando 17 rutas troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council (troncal El Dorado), además de 7 de Agosto y Movistar Arena (troncal NQS Central).

El componente TransMiZonal ofrece 24 rutas adicionales que circulan cerca del Parque Metropolitano Simón Bolívar, por la avenida 68, calles 53 y 63, y la carrera 60, facilitando el acceso desde todos los sectores de Bogotá.

Recomendaciones para los asistentes

Planifique su viaje con anticipación usando la TransMiApp .

Consulte las rutas y horarios en la página oficial de Transmilenio.

Siga el canal de WhatsApp oficial de TransMilenio para recibir información en tiempo real.

Mantenga recargada la tarjeta tullave antes del evento.

