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Con gas pimienta, ladrón le robó a una mujer maletín con COP 42 millones

El sujeto de 53 años tenía antecedentes por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

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Redacción Bogotá
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04 de agosto de 2026 - 09:45 p. m.
El hombre fue capturado.
El hombre fue capturado.
Foto: Policía de Bogotá
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En las últimas horas, se registró un violento hurto al interior del centro comercial Milenio Plaza, ubicado en la localidad de Kennedy. Cámaras de seguridad del establecimiento comercial grabaron el momento en que el delincuente amenazó con un gas pimienta y arma blanca a una mujer, para quitarle el bolso.

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De acuerdo con las autoridades, la mujer se disponía a ingresar a un corresponsal bancario para consignar COP 42 millones cuando ocurrió el delito. Ante su llamado de auxilio y la rápida reacción de la ciudadanía, uniformados lograron capturarlo a las afueras del centro comercial.

Al momento del registro, la Policía Metropolitana de Bogotá logró recuperar el dinero hurtado y encontró que el capturado tenía múltiples antecedentes por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

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De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 12 de julio, se han registrado 571 homicidios en Bogotá, donde el 65 % de los casos ocurrió con arma de fuego y el 26 % con arma cortopunzante.

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Por Redacción Bogotá

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antonio bonilla(7747)Hace 54 minutos
....el capturado tenía múltiples antecedentes por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
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