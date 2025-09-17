Con promesas falsas de trabajo en México, sujeto secuestró a tres niñas en Bogotá

Sujeto es señalado de captar a menores de edad con falsas ofertas laborales en México y retenerlas en su lugar de residencia en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Foto: EFE - Nina Osorio

La Fiscalía General de la Nación judicializó en las últimas horas a un hombre señalado de reclutar niñas, con promesas laborales falsas en Ciudad de México. En uno de los casos investigados, el hombre secuestró a tres niñas de estas edades en una vivienda de Engativá. Así capturaron al responsable.

El secuestro

El pasado 8 de septiembre las tres víctimas culminaron su jornada escolar y fueron a la vivienda del sujeto, identificado como Greiyory José Cartagena Ramos, de nacionalidad venezolana. La casa estaba ubicada en un sector conocido como El Muelle y allí, presuntamente, las niñas fueron retenidas y permanecieron encerradas en una habitación, siendo además intimidadas.

Para cometer sus delitos, este hombre creaba perfiles falsos en redes sociales, allí se hacía pasar por adolescente. Así lo constataron en el transcurso de la investigación. De esta manera contactó a las tres niñas y las convenció de reunirse para organizar su traslado a Medellín (Antioquia) y posterior viaje a Ciudad de México.

La captura

Finalmente, las niñas lograron escapar, se reencontraron con sus familiares y reportaron lo ocurrido a las autoridades. Por su parte, el señalado fue capturado por unidades de la Policía Nacional y poco después, un Fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías.

Durante las primeras audiencias, le imputaron los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes. El procesado no aceptó los cargos, no obstante, el juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

El actuar ilegal de un hombre señalado de captar menores de edad en Bogotá con supuestos viajes y oportunidades laborales en México quedó al descubierto. La Fiscalía obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de que Greiyory José Cartagena Ramos sería el responsable… pic.twitter.com/TsTvHk8ojy — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 17, 2025

Explotación sexual infantil en Bogotá

Datos de la Policía Nacional, presentados en el Concejo de Bogotá, indican que en 2024 se registró un preocupante incremento del 98% en los casos de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), alcanzando un total de 365 casos, lo que equivale a un caso diario.

Adicional, el 82 % de las víctimas son niñas y adolescentes y el 89 % de los casos están relacionados con la producción, distribución y consumo de material pornográfico infantil.

Frente a este alarmante panorama, la bancada del Partido MIRA hizo un llamado para fortalecer las estrategias de prevención de estos delitos. Samir Bedoya, concejal, enfatizó: “esto es una grave vulneración de los derechos que implica la utilización del cuerpo de menores de edad con fines de dominación, gratificación o lucro. Este abuso puede darse a cambio de una retribución tangible o intangible o incluso bajo la promesa de una compensación”.

