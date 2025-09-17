No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Fiscalía investigará las causas de muerte de los 5 fallecidos en estación de Funza

La Policía de la Sabana entregó más detalles de los hechos que rodearon el incendio en el que murieron cinco personas privadas de la libertad.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
17 de septiembre de 2025 - 02:08 p. m.
Estación de Policía de Funza durante la conflagración.
Estación de Policía de Funza durante la conflagración.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En Funza siguen creciendo las dudas sobre lo que rodeó el incendio y posterior muerte de cinco personas recluidas en la estación de Policía de Funza. Mientras siete privados de a libertad más permanecen con pronóstico reservado, las autoridades de la Sabana emitieron un comunicado, detallando los hechos y acciones que vienen tras este lamentable hecho.

En contexto: Cinco reclusos murieron tras el incendio y motín en estación de Policía de Funza

La Región Metropolitana de Policía la Sabana confirmó sobre los hechos que al interior de la estación se presentó un intento de amotinamiento por parte de algunas personas privadas de la libertad que se encontraban bajo custodia. “De acuerdo con las primeras indagaciones, habrían prendido fuego a una de las colchonetas, lo cual dio inicio a una conflagración que fue atendida por el personal de emergencias”.

Las autoridades aseguran que los detenidos fueron atendidos por paramédicos de Funza y luego fueron trasladados a otras instalaciones policiales. Allí “manifestaron sentirse mal”, ante lo cual, los uniformados procedieron a trasladarlos a un centro hospitalario para recibir atención médica. De doce reclusos que fueron valorados, cinco de ellos murieron “a pesar de los esfuerzos de los galenos”, indicaron las autoridades. Siete personas más continúan con pronóstico reservado.

“La Fiscalía General de la Nación realizará la investigación que permitirá determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron estos trágicos hechos y la causa del fallecimiento”, concluyó la Policía de la Sabana.

Esto dijo el Gobernador de Cundinamarca

Este miércoles 17 de septiembre, el gobernador, Jorge Rey, confirmó la muerte de los cinco reclusos en centros asistenciales del departamento. Rey confirmó la versión dada por Bomberos de Bogotá, en la cual, varios reclusos, quemaron colchones para provocar la conflagración. Según el gobernador, “horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen”.

Le puede interesar: Aprueban proyecto que garantiza acueducto en Cundinamarca por los próximos 20 años

“La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras. En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución”. Desde la Gobernación, dieron instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana y solicitado a la Fiscalía, iniciar la investigación que permita determinar las causas de estos hechos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

funza

Cundinamarca

incendio en estación de policía

presos

Jorge Rey

mueren cinco reclusos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar