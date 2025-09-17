Fiscalía investigará las causas de muerte de los 5 fallecidos en estación de Funza

Estación de Policía de Funza durante la conflagración. Foto: Archivo Particular

En Funza siguen creciendo las dudas sobre lo que rodeó el incendio y posterior muerte de cinco personas recluidas en la estación de Policía de Funza. Mientras siete privados de a libertad más permanecen con pronóstico reservado, las autoridades de la Sabana emitieron un comunicado, detallando los hechos y acciones que vienen tras este lamentable hecho.

La Región Metropolitana de Policía la Sabana confirmó sobre los hechos que al interior de la estación se presentó un intento de amotinamiento por parte de algunas personas privadas de la libertad que se encontraban bajo custodia. “De acuerdo con las primeras indagaciones, habrían prendido fuego a una de las colchonetas, lo cual dio inicio a una conflagración que fue atendida por el personal de emergencias”.

Las autoridades aseguran que los detenidos fueron atendidos por paramédicos de Funza y luego fueron trasladados a otras instalaciones policiales. Allí “manifestaron sentirse mal”, ante lo cual, los uniformados procedieron a trasladarlos a un centro hospitalario para recibir atención médica. De doce reclusos que fueron valorados, cinco de ellos murieron “a pesar de los esfuerzos de los galenos”, indicaron las autoridades. Siete personas más continúan con pronóstico reservado.

“La Fiscalía General de la Nación realizará la investigación que permitirá determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron estos trágicos hechos y la causa del fallecimiento”, concluyó la Policía de la Sabana.

Esto dijo el Gobernador de Cundinamarca

Este miércoles 17 de septiembre, el gobernador, Jorge Rey, confirmó la muerte de los cinco reclusos en centros asistenciales del departamento. Rey confirmó la versión dada por Bomberos de Bogotá, en la cual, varios reclusos, quemaron colchones para provocar la conflagración. Según el gobernador, “horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen”.

Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los @Bomberoscundi atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos,… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 17, 2025

“La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras. En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución”. Desde la Gobernación, dieron instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana y solicitado a la Fiscalía, iniciar la investigación que permita determinar las causas de estos hechos.

#Funza. Confirman la muerte de cinco reclusos tras el incendio y motín que se registró en la estación de Policía de Funza, la noche del martes. Otros siete permanecen en centros asistenciales del departamento. En este video se observa el inicio de la conflagración. pic.twitter.com/TXWbCT9Wn5 — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 17, 2025

