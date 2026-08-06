Con una maceta, ladrones rompieron vitrina y roban reloj de COP 40 millones en Santa Bárbara

Coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante operativo. Policía de Bogotá rindió declaraciones de este nuevo hecho delictivo. Foto: Archivo Particular

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Un violento hurto es investigado por las autoridades locales en el norte de Bogotá. Seis ladrones estarían implicados en un asalto a un local de compraventa en Santa Bárbara (Usaquén). El comandante operativo de la institución rindió declaraciones tras el hecho reportado en horas de la tarde de este jueves.

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El teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana No. 1, informó que la Policía registró el robo en el sector de Santa Bárbara Occidental. Según explicó, seis personas llegaron a un establecimiento comercial, distrajeron a un empleado y uno de los delincuentes rompió con una maceta la vitrina para llevarse un reloj avaluado en cerca de 40 millones de pesos.

Algunos testigos afirmaron escuchar disparos y gritos, lo que alteró la normalidad en este concurrido sector comercial del norte. Durante los hechos, los delincuentes escaparon.

“Estamos indagando y haciendo una trazabilidad de cámaras. Ya tenemos unas características puntuales tanto de un vehículo como de tres motocicletas que habrían estado implicadas en el hecho”, señaló el Coronel.

Hurtos

El hurto común registró una mejora durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se contabilizaron 62.697 casos, frente a los 71.843 del mismo periodo de 2025, lo que equivale a una reducción del 12,7 % o 9.146 casos menos. El hurto a personas continuó siendo la modalidad predominante al concentrar el 89,2 % de los casos, seguido por el hurto a comercio (6,4 %) y a residencias (5,2 %).

Aunque la mayoría de las modalidades disminuyeron, el hurto a residencias fue la excepción. Este delito aumentó 6,4 %, al pasar de 3.078 a 3.276 casos (198 más). Además, el deterioro fue generalizado en el territorio: 15 de las 20 localidades registraron incrementos, encabezadas por Kennedy (+78 casos), Suba (+39), Usme (+32), Engativá (+27) y Santa Fe (+22), mientras que solo cinco localidades reportaron reducciones.

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