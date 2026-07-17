Concejal del Pacto Histórico denunció amenazas de muerte por redes sociales

Quena Ribadeneira interpuso la denuncia en Fiscalía. Foto: Concejo de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas, la concejala Quena Ribadeneira (Pacto Histórico) denunció públicamente las amenazas de muerte que recibió a través de redes sociales.

Lea más: Las razones de la Fiscalía para reasignar proceso de los ‘PPP’ y el pulso por la protesta

En su cuenta de TikTok, aseguró que la intimidación llegó de manera anónima y a través de un mensaje directo en la tarde del jueves. “Cuídese que su cabeza tinturada va a ser envuelta en un costal”.

“Este hecho no es aislado. Varios líderes sociales, activistas, periodistas y personas que pensamos diferente hemos venido recibiendo este tipo de amenazas. Pensar diferente no nos puede costar la vida. No podemos volver al capítulo más oscuro de Colombia”, rechazó la cabildante.

Tras la amenaza, la concejal informó que interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, con el fin de que estos hechos sean investigados y los responsables sean identificados y judicializados.

Le puede interesar: Entre control a Galán y la sombra de De la Espriella: así retoma el Concejo

La concejala Quena Ribadeneira integra la Comisión Primera que hace seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo y según el último informe de Concejo Cómo Vamos (2025-I), durante ese periodo fue autora de cinco Proyectos de Acuerdo aprobados que responden a reducir el acoso sexual en espacios públicos, a la creación de la única ruta de denuncia y atención integral para las víctimas de extorsión, un evento para promover la cultura nariñense de donde ella es originaria y el reconocimiento de las Actividades Sexuales Pagadas dentro de las dinámicas socioeconómicas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.