Concejal Juan Baena renunció a su cargo y ahora aspirará al Senado por el Nuevo Liberalismo

Baena logró la más alta votación para el Nuevo Liberalismo al Concejo con cerca de 50 mil votos. Foto: X: Juan Baena

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras dos periodos en el Concejo de Bogotá, el cabildante, Juan Baena, anunció en las últimas horas la renuncia a su curul para aspirar al Senado desde el mismo partido que lo representó: el Nuevo Liberalismo.

La decisión será puesta en consideración de la Plenaria del Concejo este jueves en el recinto Los Comuneros donde los 44 concejales decidirán si o no aceptan la solicitud.

Lea más: “Lo perdimos por esta inseguridad”, padre de Jean Claude Bossard, joven asesinado en un robo

“No es una decisión sencilla, pero sí profundamente honesta. He visto cómo las decisiones que se toman en el Congreso terminan afectando directamente a Bogotá y a todas las regiones. Por eso doy este paso, porque estoy convencido de que, si queremos que esta ciudad avance, necesitamos estar sentados en la mesa donde se toman las decisiones que marcan su rumbo y el del país”, justificó a través de su cuenta en X.

El lugar de Baena en el Concejo sería ocupado por Elkin Huertas, quien quedó noveno en las pasadas elecciones sin lograr una curul. El Nuevo Liberalismo anunciará esta decisión en los próximos días.

Le puede interesar: Adolescente implicado en el asesinato de Jean Claude Bossard aceptó tres cargos: Fiscalía

La renuncia del cabildante es la tercera que se registra durante el periodo del Concejo de Bogotá 2024-2027. El primero en hacerlo fue Juan Daniel Oviedo para lanzarse como candidato presidencial y a penas, el pasado 1 de diciembre, la otra decisión fue tomada por Daniel Briceño (Centro Democrático) donde, de la mano de su partido, aspira llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.