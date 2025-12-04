Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Concejal Juan Baena renunció a su cargo y ahora aspirará al Senado por el Nuevo Liberalismo

El cabildante presentó su renuncia irrevocable y la decisión será puesta en consideración este jueves.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
04 de diciembre de 2025 - 11:56 a. m.
Baena logró la más alta votación para el Nuevo Liberalismo al Concejo con cerca de 50 mil votos.
Baena logró la más alta votación para el Nuevo Liberalismo al Concejo con cerca de 50 mil votos.
Foto: X: Juan Baena
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras dos periodos en el Concejo de Bogotá, el cabildante, Juan Baena, anunció en las últimas horas la renuncia a su curul para aspirar al Senado desde el mismo partido que lo representó: el Nuevo Liberalismo.

La decisión será puesta en consideración de la Plenaria del Concejo este jueves en el recinto Los Comuneros donde los 44 concejales decidirán si o no aceptan la solicitud.

Lea más: “Lo perdimos por esta inseguridad”, padre de Jean Claude Bossard, joven asesinado en un robo

“No es una decisión sencilla, pero sí profundamente honesta. He visto cómo las decisiones que se toman en el Congreso terminan afectando directamente a Bogotá y a todas las regiones. Por eso doy este paso, porque estoy convencido de que, si queremos que esta ciudad avance, necesitamos estar sentados en la mesa donde se toman las decisiones que marcan su rumbo y el del país”, justificó a través de su cuenta en X.

El lugar de Baena en el Concejo sería ocupado por Elkin Huertas, quien quedó noveno en las pasadas elecciones sin lograr una curul. El Nuevo Liberalismo anunciará esta decisión en los próximos días.

Le puede interesar: Adolescente implicado en el asesinato de Jean Claude Bossard aceptó tres cargos: Fiscalía

La renuncia del cabildante es la tercera que se registra durante el periodo del Concejo de Bogotá 2024-2027. El primero en hacerlo fue Juan Daniel Oviedo para lanzarse como candidato presidencial y a penas, el pasado 1 de diciembre, la otra decisión fue tomada por Daniel Briceño (Centro Democrático) donde, de la mano de su partido, aspira llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Nuevo Liberalismo

Concejo de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.